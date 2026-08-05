Звезда «Универа» Алексей Гаврилов после двух разводов исчез с экранов и вернулся в кино совсем другим: что известно о его новой жизни?
Алексей Гаврилов прославился благодаря роли Гоши Рудковского в ситкоме «Универ». После ухода из популярных телепроектов артист сменил ритм жизни, переехал в Таиланд и занялся предпринимательством. При этом он не отказался от съёмок и периодически появляется в кино и сериалах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Алексея Гаврилова и путь во ВГИКАлексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в семье военного. Работа отца предполагала постоянные переезды, поэтому детство будущего артиста прошло в разных городах. Одним из самых сложных периодов он называл жизнь в Крыму с 1990 по 1994 год. В интервью актёр рассказывал, что семья сталкивалась с отсутствием света, газа и воды.
«Я помню четыре года полного ада в Крыму с 1990 по 1994 год: не было ни света, ни газа, ни воды, я делал уроки под керосинкой и купался в холодной воде», — говорил Гаврилов.
В 1994 году семья переехала в Москву. Алексей решил связать жизнь с актёрской профессией, хотя отец хотел видеть сына военным. Будущий исполнитель три раза поступал в театральный вуз. В итоге он стал студентом ВГИКа и учился в мастерской Алексея Баталова. Первую роль Гаврилов сыграл в 2004 году в короткометражной картине «Шагнувшие в войну».
Роль Гоши в «Универе» и уход из сериалаШирокая известность пришла к Алексею Гаврилову в 2008 году, когда на ТНТ стартовал сериал «Универ». Его герой Гоша Рудковский запомнился зрителям легкомысленным характером, любовью к вечеринкам и постоянными попытками добиться внимания девушек. В определённый момент артист покинул проект из-за проблем со здоровьем. Он объяснял, что в тот период придерживался вегетарианства, а организм столкнулся с истощением.
Позже актёр вернулся к образу Гоши и появился в спин-оффе «СашаТаня». Однако в 2016 году он окончательно ушёл из франшизы. По словам Гаврилова, персонажу уделяли слишком мало экранного времени, а сам он уже начал новую жизнь в Таиланде.
Две свадьбы, сыновья и разводы Алексея ГавриловаПервой женой Алексея стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Пара зарегистрировала отношения в 2015 году, после чего супруги переехали в Таиланд. В семье родился сын Соломон. В 2020 году Алексей и Марина развелись. После расставания артист вернулся в Россию. Позже Гаврилов женился на Мари Кирти. Во втором браке у него родился сын Рами. Эти отношения тоже завершились разводом. Актёр отмечал, что они с бывшей супругой сильно отличались друг от друга, а главным результатом их союза считает рождение ребёнка.
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