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Звезда «Универа» Алексей Гаврилов после двух разводов исчез с экранов и вернулся в кино совсем другим: что известно о его новой жизни?

Алексей Гаврилов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алексей Гаврилов прославился благодаря роли Гоши Рудковского в ситкоме «Универ». После ухода из популярных телепроектов артист сменил ритм жизни, переехал в Таиланд и занялся предпринимательством. При этом он не отказался от съёмок и периодически появляется в кино и сериалах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство Алексея Гаврилова и путь во ВГИК

Алексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в семье военного. Работа отца предполагала постоянные переезды, поэтому детство будущего артиста прошло в разных городах. Одним из самых сложных периодов он называл жизнь в Крыму с 1990 по 1994 год. В интервью актёр рассказывал, что семья сталкивалась с отсутствием света, газа и воды.

«Я помню четыре года полного ада в Крыму с 1990 по 1994 год: не было ни света, ни газа, ни воды, я делал уроки под керосинкой и купался в холодной воде», — говорил Гаврилов.

В 1994 году семья переехала в Москву. Алексей решил связать жизнь с актёрской профессией, хотя отец хотел видеть сына военным. Будущий исполнитель три раза поступал в театральный вуз. В итоге он стал студентом ВГИКа и учился в мастерской Алексея Баталова. Первую роль Гаврилов сыграл в 2004 году в короткометражной картине «Шагнувшие в войну».

Роль Гоши в «Универе» и уход из сериала

Широкая известность пришла к Алексею Гаврилову в 2008 году, когда на ТНТ стартовал сериал «Универ». Его герой Гоша Рудковский запомнился зрителям легкомысленным характером, любовью к вечеринкам и постоянными попытками добиться внимания девушек. В определённый момент артист покинул проект из-за проблем со здоровьем. Он объяснял, что в тот период придерживался вегетарианства, а организм столкнулся с истощением.

Позже актёр вернулся к образу Гоши и появился в спин-оффе «СашаТаня». Однако в 2016 году он окончательно ушёл из франшизы. По словам Гаврилова, персонажу уделяли слишком мало экранного времени, а сам он уже начал новую жизнь в Таиланде.

Алексей Гаврилов, Екатерина Кейру и ее сын (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Две свадьбы, сыновья и разводы Алексея Гаврилова

Первой женой Алексея стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Пара зарегистрировала отношения в 2015 году, после чего супруги переехали в Таиланд. В семье родился сын Соломон. В 2020 году Алексей и Марина развелись. После расставания артист вернулся в Россию. Позже Гаврилов женился на Мари Кирти. Во втором браке у него родился сын Рами. Эти отношения тоже завершились разводом. Актёр отмечал, что они с бывшей супругой сильно отличались друг от друга, а главным результатом их союза считает рождение ребёнка.

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Новые фильмы и сериалы с Алексеем Гавриловым

После «Универа» Гаврилов продолжил появляться на экране. Небольшие роли он исполнил в сериалах «Жизнь по вызову» и «Бедный олигарх». В продолжении «Счастливы вместе» актёр сыграл судебного пристава. Его персонаж заметно отличается от весёлого студента Гоши: герой предстаёт жёстким и строгим человеком, который арестовывает имущество Букиных. Весной 2024 года зрители увидели Гаврилова в сериале «Тень Чикатило», где он сыграл сотрудника ФСБ. В том же году артист вошёл в актёрский состав семейного фильма «Домовёнок Кузя». Алексей Гаврилов продолжает совмещать предпринимательство и съёмки. Бизнес остаётся для него главным направлением, однако артист готов возвращаться в кино ради интересных и непохожих друг на друга ролей.

Чем Алексей Гаврилов занимается сегодня

Сейчас Алексей Гаврилов уделяет предпринимательству больше времени, чем актёрской карьере. Он развивает проект Lucky Star Group, ориентированный на российский и зарубежные рынки. Артист интересуется общественной и политической жизнью. В 2021 году он участвовал в видеоролике партии «Новые люди». Гаврилов публично высказывался в поддержку действий российских властей и спецоперации. Несмотря на бизнес-проекты, он не ставит точку в профессии. Алексей признавался, что хочет играть разноплановых героев и отходить от привычного для зрителей амплуа Гоши Рудковского.
Дарья Осипова

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