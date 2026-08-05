05 августа 2026, 13:27

Алексей Гаврилов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алексей Гаврилов прославился благодаря роли Гоши Рудковского в ситкоме «Универ». После ухода из популярных телепроектов артист сменил ритм жизни, переехал в Таиланд и занялся предпринимательством. При этом он не отказался от съёмок и периодически появляется в кино и сериалах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Алексея Гаврилова и путь во ВГИК Роль Гоши в «Универе» и уход из сериала Две свадьбы, сыновья и разводы Алексея Гаврилова Новые фильмы и сериалы с Алексеем Гавриловым Чем Алексей Гаврилов занимается сегодня

Детство Алексея Гаврилова и путь во ВГИК

«Я помню четыре года полного ада в Крыму с 1990 по 1994 год: не было ни света, ни газа, ни воды, я делал уроки под керосинкой и купался в холодной воде», — говорил Гаврилов.

Роль Гоши в «Универе» и уход из сериала

Алексей Гаврилов, Екатерина Кейру и ее сын (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Две свадьбы, сыновья и разводы Алексея Гаврилова

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Новые фильмы и сериалы с Алексеем Гавриловым

Чем Алексей Гаврилов занимается сегодня