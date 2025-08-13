Мария Погребняк раскрыла, как ей удается оставаться желанной для мужа
Мария Погребняк: мужчины быстро привыкают к красоте
На открытии парка развлечений Candyland в Бодруме Георгий Иващенко пообщался с Марией Погребняк о семейной жизни и секретах поддержания интереса мужа.
Во время беседы Иващенко спросил, заметил ли муж Марии ее глубокое декольте, когда провожал супругу на мероприятие. Погребняк отметила, что он сегодня был слишком уставшим после её сборов
«Он так устал после моих сборов. Он сегодня на меня посмотрел и говорит "ты скоро? На, держи ребенка"», — рассказала девушка.Артистка отметила, что, по ее мнению, к красоте быстро привыкают, поэтому важно постоянно поддерживать интерес партнера. Иващенко поинтересовался, каким образом она стимулирует мужа, чтобы он продолжал чувствовать себя «охотником». В ответ Погребняк объяснила, что для этого она регулярно посещает светские мероприятия.
«Чтобы он увидел, что Серкан Болат посмотрел на тебя и подумал "опа, сейчас мою уведет"», — пошутил Иващенко.Кроме того, Мария рассказала о своих отношениях со свекровью. Она сказала, что они подружились с первого дня и продолжают поддерживать тёплое общение и даже могут вместе посплетничать.