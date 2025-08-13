Мария Погребняк раскрыла, как ей удается оставаться желанной для мужа

13 августа 2025, 13:31

Мария Погребняк: мужчины быстро привыкают к красоте

Мария Погребняк с мужем (фото: Instagram* / mariapoga_)

На открытии парка развлечений Candyland в Бодруме Георгий Иващенко пообщался с Марией Погребняк о семейной жизни и секретах поддержания интереса мужа.





Во время беседы Иващенко спросил, заметил ли муж Марии ее глубокое декольте, когда провожал супругу на мероприятие. Погребняк отметила, что он сегодня был слишком уставшим после её сборов

«Он так устал после моих сборов. Он сегодня на меня посмотрел и говорит "ты скоро? На, держи ребенка"», — рассказала девушка.

«Чтобы он увидел, что Серкан Болат посмотрел на тебя и подумал "опа, сейчас мою уведет"», — пошутил Иващенко.