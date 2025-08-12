Мизулина в чужом помолвочном кольце и истинная причина развода SHAMAN: Собчак раскрыла тайну самой обсуждаемой пары

12 августа 2025, 16:06

Собчак заявила, что Мизулина носит помолвочное кольцо бывшей возлюбленной SHAMAN

SHAMAN/Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Журналистка Ксения Собчак заявила, что Екатерина Мизулина носит помолвочное кольцо, которое SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) приобрёл для другой. Об этом она написала в своём Telegram-канале.





Накануне стало известно о смерти бизнесмена Михаила Кенина, который несколько лет активно помогал Дронову. Кульминацией их сотрудничества стал масштабный концерт на Красной площади, который транслировался на федеральном канале.



Ходят слухи, что в это время SHAMAN сблизился с дочкой Кенина – Мишель – которую даже собирался брать в жёны.





«Она не просто „чуть не стала невестой Шамана и была реальной причиной развода“, поговаривают даже, что кольцо помолвочное, которое носит Мизулина, куплено было изначально для неё… Если так, то одобряю такую экономию», – написала Собчак.