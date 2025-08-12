«Очень меня поддерживал»: Роза Сябитова рассказала, какие отношения связывали ее и Майкла Джексона
Роза Сябитова призналась, что в молодости была знакома с Майклом Джексоном
Роза Сябитова призналась, что в молодости была знакома с Майклом Джексоном. По словам телеведущей, которые приводит «Абзац», она получала средства из фонда американского певца, который помогал ей с благотворительной деятельностью.
Сябитова отметила, что деньги шли на социальные проекты, а она регулярно отчитывалась за их использование. Хоть она и общалась с артистом и его представителями, лично с ним встретиться так и не удалось.
«Майкл Джексон меня очень поддерживал и присылал гуманитарную помощь. Я была в списке на получение грантов. Ко мне стекались денежные средства с его фонда, и я отчитывалась за них. Общалась с его представителями и с ним. Очень приятный и добрый был человек», — вспоминала собеседница издания.Она также добавила, что в то время занималась не только общественной работой, но и воспитанием детей.
