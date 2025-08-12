«Очень меня поддерживал»: Роза Сябитова рассказала, какие отношения связывали ее и Майкла Джексона

12 августа 2025, 11:51

Роза Сябитова призналась, что в молодости была знакома с Майклом Джексоном

Роза Сябитова (Фото: Телеграм/syabitova_r)

Роза Сябитова призналась, что в молодости была знакома с Майклом Джексоном. По словам телеведущей, которые приводит «Абзац», она получала средства из фонда американского певца, который помогал ей с благотворительной деятельностью.





Сябитова отметила, что деньги шли на социальные проекты, а она регулярно отчитывалась за их использование. Хоть она и общалась с артистом и его представителями, лично с ним встретиться так и не удалось.

«Майкл Джексон меня очень поддерживал и присылал гуманитарную помощь. Я была в списке на получение грантов. Ко мне стекались денежные средства с его фонда, и я отчитывалась за них. Общалась с его представителями и с ним. Очень приятный и добрый был человек», — вспоминала собеседница издания.