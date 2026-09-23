«Ярый националист»: Вика Цыганова высказалась о стрельбе Джигана по персоналу
Вика Цыганова раскритиковала Израиль за реабилитацию Джигана после стрельбы
Певица Виктория Цыганова в личном блоге выразила возмущение сообщениями о том, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) устроил стрельбу в своём доме.
Артистка считает, что певец заслуживает более сурового наказания.
«Ярый националист. Расстрелял людей — и сидит теперь в кипе, якобы молится. Израиль становится государством-преступником, покрывая подобных личностей», — заявила артистка.Как отметила Цыганова, человек, который виновен в кончине музыканта Игоря Талькова, скрывается в Израиле.
«Всю фашистскую грязь у себя собирают и защищают», — рассказала певица.Отметим, что в ночь на 4 июля Джиган в камуфляже и с пневматическим оружием собрал прислугу в «Шато Соверен», обвинил охранника в педофилии и выстрелил в него несколько раз. После этого рэпер уехал в израильский рехаб.