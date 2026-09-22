«Теперь она совсем одна»: Холли Берри тяжело переживает разлуку с дочерью
Холли Берри расплакалась из-за отъезда 18-летней дочери в колледж
Холли Берри призналась, что тяжело привыкает к новой семейной реальности после того, как ее 18-летняя дочь Нала уехала учиться в колледж в другом штате. О своих переживаниях актриса рассказала в интервью People.
Нала стала первым ребенком Берри, который покинул родительский дом ради учебы. Знаменитость признается, что одновременно гордится дочерью и переживает за нее.
«Она первая, кто уехал, и она моя малышка. Я горжусь ей, но мне немного страшно. Теперь она в мире совсем одна», — поделилась Холли.Нала родилась в отношениях актрисы с моделью Габриэлем Обри. Берри уверена, что они вместе с отцом смогли дать дочери хорошее воспитание, однако теперь ей предстоит самостоятельно принимать решения и привыкать к взрослой жизни.
«Я просто надеюсь, что она примет правильные решения, что мы с ее отцом воспитали ее как надо, и что она извлечет из этого опыта максимум», — сказала актриса.Пока Холли привыкает к тому, что старшей дочери больше нет дома, ее 12-летний сын Масео-Роберт Мартинес неожиданно нашел в ситуации свои плюсы. Мальчик, которого Берри воспитывает с бывшим мужем Оливье Мартинесом, теперь может спать в комнате сестры и чувствует себя единственным ребенком в семье.
«Им больше не нужно идти на компромисс. Нам больше не нужно договариваться об ужине. Он сам решает такие вещи», — с улыбкой рассказала Берри.