Соболев, Цыпкин и Вакуленко отправятся в круиз по Африке за 3 млн

22 сентября 2026, 17:36

Познер, Соболев и Цыпкин поедут в Африку на круиз о счастье и долголетии

Илья Соболев (Фото: Instagram* / @sobolev_tut)

В Африку отправится необычная компания из 156 селебрити — их ждет 12-дневный круиз с лекциями, тренировками, йогой, сафари и встречами с местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».