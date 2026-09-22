Соболев, Цыпкин и Вакуленко отправятся в круиз по Африке за 3 млн
В Африку отправится необычная компания из 156 селебрити — их ждет 12-дневный круиз с лекциями, тренировками, йогой, сафари и встречами с местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Среди участников путешествия заявлены Владимир Познер, Александр Цыпкин, Илья Соболев, Николай Вакуленко и другие известные гости. Организаторы обещают не просто отдых, а целую программу о счастье, здоровье и долголетии.
Маршрут пройдет сразу через три страны — Анголу, Намибию и Южно-Африканскую Республику. В свободное от лекций время участники смогут отправиться на сафари, заняться спортом и йогой, а также познакомиться с местной культурой и жителями.
Правда, попасть в этот круиз смогут далеко не все желающие. Стоимость участия составляет $37,9 тыс. — это более 3,1 млн рублей.
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