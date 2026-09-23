Мария Захарова усомнилась в словах Моргенштерна* о его возвращении в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в достоверности слов певца Моргенштерна* об условиях его возвращения в Россию, так как артист в одном из интервью признавался в том, что мог говорить неправду.
Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю** Моргенштерн* рассказывал, что ему якобы предлагали миллион долларов за беспрепятственное возвращение в Россию. При этом певец заявлял, что готов вернуться только в том случае, если ему не придется извиняться и поддерживать курс российского государства.
По словам представителя МИД, Моргенштерн* в разные периоды мог делать противоречивые заявления, а затем сам признавать, что в каких-то случаях говорил неправду. Поэтому, отметила Захарова, нет смысла пытаться анализировать подобные заявления и искать в них достоверную информацию.
«Разбирать то, что люди говорят, когда сами себя выводят на чистую воду, — это бесполезное занятие. Если человек сказал, что он врал, недоговаривал — это его слова, которые бесполезно анализировать», — сказала Мария Захарова.
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**Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации