Стало известно, что грозит Джигану за стрельбу по прислуге в Подмосковье
Адвокат Кузьмин: Джигану грозит до 15 лет за стрельбу по прислуге в Подмосковье
Адвокат, управляющий партнёр МКА «Кузьмин и партнёры» Геннадий Кузьмин рассказал о возможных правовых последствиях для рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после стрельбы по прислуге в Подмосковье.
В беседе с изданием «Абзац» юрист отметил, что своими поступками Джиган нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса. При этом адвокат призвал не делать выводы, опираясь только на информацию из Сети.
«При полном сложении, теоретически, речь может идти о сроках, значительно превышающих 15 лет», — подчеркнул Кузьмин.Специалист пояснил, что рэперу могут вменить захват заложников, угрозы убийством, хулиганство и причинение вреда. Если в результате стрельбы действительно пострадал один из сотрудников, необходимо провести экспертизу.
В качестве отягчающего обстоятельства адвокат назвал алкогольное опьянение. При этом Кузьмин отметил, что не советовал бы своему доверителю с такими обстоятельствами заминать дело. По его словам, лечение в рехабе не освободит Джигана от наказания.