Стало известно, что грозит Джигану за стрельбу по прислуге в Подмосковье

23 сентября 2026, 10:35

Адвокат Кузьмин: Джигану грозит до 15 лет за стрельбу по прислуге в Подмосковье

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Адвокат, управляющий партнёр МКА «Кузьмин и партнёры» Геннадий Кузьмин рассказал о возможных правовых последствиях для рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после стрельбы по прислуге в Подмосковье.





В беседе с изданием «Абзац» юрист отметил, что своими поступками Джиган нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса. При этом адвокат призвал не делать выводы, опираясь только на информацию из Сети.

«При полном сложении, теоретически, речь может идти о сроках, значительно превышающих 15 лет», — подчеркнул Кузьмин.