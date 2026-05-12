Суд за дом на Рублёвке, скандал с Зеленским и долгожданное замужество: как сложилась судьба эпатажной звезды 90-х Маши Распутиной?
Певица, чье имя ещё в лихие 90-е стало нарицательным для эпатажа, сибирской прямоты и удивительной сценической живучести, 13 мая отмечает свой 62-й день рождения. Маша Распутина для миллионов навсегда осталась «городской сумасшедшей», выскочившей на сцену в корсетах и чулках, когда это казалось верхом неприличия. Однако за образами «девушки из народа» и хриплыми хитами вроде «Отпустите меня в Гималаи» скрывается история, полная жёстких продюсерских интриг, многолетней борьбы за место под солнцем, тяжелой болезни дочери и 25-летнего ожидания законного супружества. Подробности в материале «Радио 1».
Ранние годыМаша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Алла Николаевна Агеева, известная под псевдонимом Маша Распутина, родилась 13 мая 1964 года в поселке Инской Кемеровской области. Её отец, Николай Агеев, работал на местной электростанции. Мама, Лидия Георгиевна, приехала из Одессы и встретила там будущего мужа.
Алла росла примерной девочкой и имела авторитет среди сверстников. В детстве она мечтала стать учителем или врачом, но позже поняла, что её тянет к сцене. После школы она решила учиться в Москве в театральном училище, но не смогла поступить и, чтобы остаться в столице, устроилась работать на ткацкую фабрику.
Несмотря на работу, Алла не сдавалась и продолжала ходить на прослушивания. Однажды её позвали петь в ВИА одного из московских домов культуры. Она начала петь, и её сразу взяли в коллектив.
На пути к популярностиМаша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Во время работы в ВИА певица встретила продюсера Владимира Ермакова, который создал её сценический образ и псевдоним Маша Распутина. В 1988 году песня «Играй, музыкант!» принесла ей первый успех. Через год сотрудничество с Леонидом Дербенёвым привело к созданию хитов «Гималаи», «Городская сумасшедшая», «Живи, страна!», «Хулиганчики» и «Я родилась в Сибири», которые принесли ей широкую известность.
Первый сольный альбом певицы получил название — «Городская сумасшедшая». Собственно образ, в котором выступала артистка, был весьма необычным для эстрады 90-х годов. Короткие платья, глубокие вырезы, утягивающие корсеты и чулки с узором в виде сетки, а также разнообразные головные уборы — всё это придавало образу Распутиной неповторимость и яркость.
Кроме того, певица одна из первых начала применять технику расщепления голоса. Манера исполнения слегка хрипловатым, как бы прокуренным голосом, была позаимствована у западных коллег и придавала уникальность Распутиной.
Переплетение личной жизни и работыМаша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
В 1980-х годах молодая исполнительница начала отношения с Владимиром Ермаковым, который был её продюсером. Они долго не оформляли отношения, так как Владимир был женат. В 1985 году у них родилась дочь Лидия, и только спустя несколько лет они официально стали мужем и женой. Их брак продлился 17 лет, но в конце 1990-х годов они расстались из-за измены Владимира.
После развода Лидия изъявила желание остаться с отцом. Однако расставание родителей пагубно сказалось на здоровье девочки. У ребенка появились старинные игры и испортился характер. Сначала родители не придавали этому значения, думая, что это просто капризы. Но позже врачи обнаружили у Лидии серьёзные проблемы с психикой. Отец отправил девочку в психиатрическую больницу на долгие 10 лет.
В то время Распутина была на вершине своей популярности, и у неё было очень мало времени на решение семейных вопросов. Только в 1999 году она решила создать семью и начать строить личную жизнь. Она начала жить с Виктором Захаровым, который был продюсером и бизнесменом. В 2000 году у них родилась дочь Мария Захарова. После этого певица решила оставить свою карьеру и посвятить больше времени семье и воспитанию дочери.
В 2017 году бывший супруг Распутиной Владимир Ермаков скоропостижно скончался, и заботы о старшей дочери легли на певицу. Лидия иногда проживает совместно с матерью, но чаще она проходит лечение в закрытой психиатрической клинике. Сейчас ей 39 лет, у нее есть инвалидность по психиатрическому недугу.
Стоит отметить, что Захаров все время совместной жизни с певицей был официально женат на другой женщине. Официальный развод мужчина получил лишь в 2023 году, а в октября 2025 года стало известно, что певица снова вышла замуж.
«Мы правда поженились. 25 лет к друг другу привыкали и вот наконец-то расписались. На свадьбе были только близкие, только наши домашние», — поделился Виктор Захаров с корреспондентами KP.RU.
Скандалы с РаспутинойМаша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
В 90-х годах Мария Распутина сообщила, что не будет участвовать в «Рождественских встречах», поскольку не хочет «плясать» вокруг Аллы Пугачёвой. Это заявление задело Аллу Борисовну, и в течение десяти лет она отказывалась выступать на сборных концертах, если в них участвовала Мария Распутина.
В 2003 году Маша Распутина снова появилась на экранах ТВ в дуэте с Филиппом Киркоровым. Артисты исполнили песню «Роза чайная», которая за короткое время стала хитом. После успеха песни поп-король обмолвился, что помог вернуться звезде 90-х на сцену. Распутину его слова сильно задели.
В 2010 году Распутиной довелось поучаствовать в шоу Владимира Зеленского, где он высмеял Распутину за ее «пышные» формы. Покинуть сцену артистка не могла, но конфликт был замечен публикой.
«Уже потом я поняла, что в зале были одни представители будущей «оранжевой революции»! Когда я стала наезжать на Зеленского, в зале раздался свист. Я повернулась и сказала в микрофон: «Я сейчас как свистну!» И все замолчали — наступила гробовая тишина. Видимо, в моей интонации они почувствовали такую силу духа, что их парализовало на мгновение», — цитирует певицу gazeta.ru.
Как сейчас живет певицаМаша Распутина (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)
Долгие годы ходили слухи, что Маша Распутина ушла на покой. Но это было лишь временное затишье. 2026 год певица встретила в прекрасной форме и при деньгах. Недавно грянул суд по разделу имущества — бывшая жена её мужа Елена пыталась отсудить загородный дом. Однако правосудие встало на сторону артистки.
«Нам надо фасад дома обновить, сейчас будем заниматься этим. Нужно светильники на территории поменять. Хочу купить чугунные, более прочные… Уж на чугун-то я денег накопила», — цитирует Распутину URA.RU.Звезда продолжает жить в роскоши и отстаивает свой статус. В ответ на критику о покупке подержанного «Роллс-Ройса» Маша резонно заявила ведущим шоу «Как есть»:
«Ребята, кто я такая? Я — Мария Николаевна Распутина! Я звезда российской эстрады. Я же не должна на „Жигулях“ ездить... Звезды должны так жить!».Творческая активность также набирает обороты. Распутина анонсировала концерты на осень 2026 года. Её репертуар, в котором есть место и старым хитам про Гималаи, и патриотичным новинкам, собирает свою публику.