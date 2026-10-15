«Машенька не приняла нашу дочь»: стал отцом в 70 и едва пережил смерть сына. Почему падчерица отреклась от Бориса Галкина и о чём не может забыть
Он воспитал двух детей своей третьей жены как родных — Владислав и Мария называли отчима отцом и носили его фамилию. Но после гибели приёмного сына в 2010 году семья распалась: Борис Галкин ушёл к другой женщине, а приёмная дочь Мария спустя годы оборвала с ним всякую связь. Почему она не может простить артиста и как «Отставник» начал жизнь заново в 70 лет, читайте в материале «Радио 1»
Как сын сапожника стал звездой экрана: ранние годыБорис Сергеевич Галкин родился 19 сентября 1947 года в Ленинграде. Отец, Сергей Михайлович Галкин, работал закройщиком и сапожником в артели. Первые годы жизни прошли в Ленинграде. Потом семья перебралась в Ригу — туда перевели предприятие, где трудился отец. Когда оно закрылось, глава семьи продолжил работать сапожником в Рижском театре оперы и балета. В детстве Галкин активно занимался спортом: увлекался самбо, лыжами, плаванием, вольной борьбой, боксом и музыкой.
По самбо он стал серебряным призёром чемпионата Латвийской ССР. В школе будущий актёр заинтересовался художественным словом и записался в студию чтецов под руководством Константина Титова. Именно педагог посоветовал Галкину выбрать профессию артиста и дал рекомендательное письмо для поступления в Щукинское училище.
После окончания школы стал студентом легендарной «Щуки» (курс В. К. Львова), которую окончил в 1969 году. Его сокурсниками были Леонид Филатов и Александр Кайдановский. Дебют в кино состоялся в 1962 году, когда 15-летний Галкин сыграл роль матроса в фильме «Увольнение на берег». В студенческие годы он продолжал сниматься в эпизодах, а в 1974 году исполнил роль в картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Годом позже актёр появился в фильме «Раба любви». В 1977 году юноша окончил режиссёрские курсы при ГИТИСе. После этого работал актёром и постановщиком в театрах Москвы и Новгорода, писал сценарии и снимал собственные фильмы. Всесоюзная известность пришла к Борису после выхода ленты «В зоне особого внимания».
Сегодня фильмография Галкина насчитывает более ста работ, и он продолжает актёрскую деятельность. Артист предпочитает обходиться без посторонней помощи и выполнять опасные сцены самостоятельно.
«Обманывать зрителя не хочется. Но отказываюсь от дублёров не всегда, а лишь в том случае, когда могу гарантированно сделать трюк сам», — откровенно делится знаменитость с «МК».
Семейная жизнь и трагедии «Отставника»Первой супругой Бориса Галкина стала актриса Театра на Таганке Татьяна Федосеева. В начале 1970-х годов у пары родилась дочь Василиса, однако ребёнок скончался спустя месяц от пневмонии. Потеря малышки стала тяжёлым испытанием, и через три года брак распался.
«Это та жизнь, куда мне трудно возвращаться. Самое главное — хранить в сердце чистую память», — признавался Борис Галкин в программе «Судьба человека».Второй женой актёра стала Ирина Печерникова. Галкин впервые увидел её портрет в фойе Театра имени Маяковского, куда пришёл ставить свой дипломный спектакль, и заочно влюбился. Несмотря на взаимность и последующую свадьбу, супруги вскоре развелись из-за разногласий во взглядах на семейную жизнь: Галкин мечтал о детях и патриархальном укладе, тогда как Печерникова не собиралась жертвовать театром ради семьи. Третьей супругой «отставника» стала художник-декоратор и сценарист Елена Демидова, с которой мужчина познакомился в 1985 году на съёмках фильма «Матвеева радость». У Елены от предыдущих отношений было двое детей — Владислав и Мария. Борис принял их как родных, дал им свою фамилию и активно участвовал в их воспитании. Особая связь сложилась у Галкина с Владиславом, который ещё в девятилетнем возрасте дебютировал в картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Отчим поддерживал стремление пасынка стать актёром, и мальчик называл его отцом.
«В колготках отвратительно заниматься любовью!»: как Владимир Меньшов изменил Алентовой и снял самый откровенный фильм о страсти после 60
В феврале 2010 года молодой мужчина был найден мёртвым в своей квартире. Именно Борис Сергеевич забил тревогу из-за отсутствия связи с приёмным сыном. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако в передаче «Человек и закон» Борис Галкин заявил о своих подозрениях в преднамеренном убийстве, указав на пропажу крупной суммы денег (около 130 тысяч долларов), которую Владислав снял со счёта незадолго до своей смерти, и другие подозрительные обстоятельства.
Четвёртый брак и позднее отцовство звезды фильма «Мы из будущего»После смерти приёмного сына Владислава в 2010 году в семье Бориса Галкина и Елены Демидовой начался кризис, который привёл к разводу. На кинофестивале в Бресте актёр познакомился с певицей Инной Разумихиной, которая была младше его на 26 лет. В 2013 году пара поженилась. Приёмная дочь Бориса, Мария, тяжело восприняла уход названного отца из семьи. Как только она узнала, что у него появилась другая женщина и ребёнок, тут же вычеркнула отчима из своей жизни.
Об этом конфликте с падчерицей артист рассказал в эфире передачи «Секрет на миллион».
«Машенька не приняла нашу дочь. Она решила вести самостоятельный образ жизни, и сейчас с Машей мы, к сожалению, не контактируем», — поделился артист.Елена Демидова скончалась 23 мая 2017 года в возрасте 70 лет. Экс-супруга звёздного мужа так и не смогла оправиться от потери сына и тяжело заболела. Заботу о похоронах бывшей жены «Отставник» взял на себя.
30 июля 2017 года, всего через два месяца после смерти супруги Бориса Галкина, Инна Разумихина родила 70-летнему актёру дочь Анну. Девочка стала первым биологическим ребёнком заслуженного артиста РФ. Рождению наследницы предшествовали годы попыток: Инна рассказывала, что дорога к материнству оказалась непростой.
«Путь пришлось пройти долгий — в четыре года… были и выкидыши, и замершие беременности», — говорила она в «Прямом эфире».В интервью «Мосленте» актёр признавался, что после рождения дочери у него началась «третья жизнь»: несмотря на возраст, отец намерен лично выдать Анну замуж. Сегодня 79-летний Борис Галкин активно занимается спортом, много двигается. По дому всё делает своими руками и при этом продолжает сниматься и заниматься музыкой.