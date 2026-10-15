«Машенька не приняла нашу дочь»: стал отцом в 70 и едва пережил смерть сына. Почему падчерица отреклась от Бориса Галкина и о чём не может забыть

15 октября 2026, 15:50

Борис Галкин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Он воспитал двух детей своей третьей жены как родных — Владислав и Мария называли отчима отцом и носили его фамилию. Но после гибели приёмного сына в 2010 году семья распалась: Борис Галкин ушёл к другой женщине, а приёмная дочь Мария спустя годы оборвала с ним всякую связь. Почему она не может простить артиста и как «Отставник» начал жизнь заново в 70 лет, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Как сын сапожника стал звездой экрана: ранние годы Семейная жизнь и трагедии «Отставника» Четвёртый брак и позднее отцовство звезды фильма «Мы из будущего»

Как сын сапожника стал звездой экрана: ранние годы



Борис Галкин (Фото: РИА Новости/Чубатюк)

«Обманывать зрителя не хочется. Но отказываюсь от дублёров не всегда, а лишь в том случае, когда могу гарантированно сделать трюк сам», — откровенно делится знаменитость с «МК».

Семейная жизнь и трагедии «Отставника»

«Это та жизнь, куда мне трудно возвращаться. Самое главное — хранить в сердце чистую память», — признавался Борис Галкин в программе «Судьба человека».



Владислав Галкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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Четвёртый брак и позднее отцовство звезды фильма «Мы из будущего»

«Машенька не приняла нашу дочь. Она решила вести самостоятельный образ жизни, и сейчас с Машей мы, к сожалению, не контактируем», — поделился артист.

Борис Галкин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Путь пришлось пройти долгий — в четыре года… были и выкидыши, и замершие беременности», — говорила она в «Прямом эфире».