«В колготках отвратительно заниматься любовью!»: как Владимир Меньшов изменил Алентовой и снял самый откровенный фильм о страсти после 60

15 октября 2026, 12:15

Владимир Меньшов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Он четыре раза штурмовал театральный, работал шахтёром в Воркуте и матросом на водолазном катере — а педагоги считали его бесперспективным. Потом снял фильм, который принёс СССР «Оскар», — но сам на церемонии не был. Свою последнюю картину Владимир Меньшов выпустил в 2000 году — и она вызвала резонанс, какого от режиссёра народного кино не ожидали. Почему супруг звезды «Москва слезам не верит» не поехал за главной наградой и чем шокировал зрителей напоследок — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и путь к профессии Студенческий брак и распределение Режиссёрский путь, признание и проблемы с КГБ Личная жизнь и сложности Депардьё, страсть и советская стыдливость: эротика после 60+ Последние годы звёздной четы

Ранние годы и путь к профессии

«Думаю, военкомат принял дальновидное решение, потому что в казарме меня бы точно придушили подушкой. Я ведь не просто разговариваю, постанываю или покрикиваю. Я ору во весь голос», — цитирует артиста «КП».



Владимир Меньшов (фото: РИА Новости/Юрий Заритовский)

«Со временем я поняла, что Меньшов — это отдельная система, им самим для себя созданная и только им самим востребованная. И такие случаи не редкость среди талантливых людей, не вписывающихся в любую систему, которую они не создали сами», — приводит слова кинодивы издание.

Студенческий брак и распределение



Юлия Меньшова (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Режиссёрский путь, признание и проблемы с КГБ

Личная жизнь и сложности

«Её кожа испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками»: зачем Шепелев написал книгу о Жанне Фриске и почему не даёт родителям певицы увидеться с внуком



Владимир Меньшов (фото: РИА Новости/В. Кречет)

«Это начинается вечер больших открытий, да? Моего сына Александра — это кто вам сказал? Тётя Валя, что ли? Оставьте, ну... Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже. Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в Интернете, что Меньшов отказывается от своего сына», — цитирует сценариста «News.ru».

Депардьё, страсть и советская стыдливость: эротика после 60+



Вера Алентова и Жерар Депардье (фото: кадр из фильма «Зависть богов»)

Последние годы звёздной четы