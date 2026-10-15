«В колготках отвратительно заниматься любовью!»: как Владимир Меньшов изменил Алентовой и снял самый откровенный фильм о страсти после 60
Он четыре раза штурмовал театральный, работал шахтёром в Воркуте и матросом на водолазном катере — а педагоги считали его бесперспективным. Потом снял фильм, который принёс СССР «Оскар», — но сам на церемонии не был. Свою последнюю картину Владимир Меньшов выпустил в 2000 году — и она вызвала резонанс, какого от режиссёра народного кино не ожидали. Почему супруг звезды «Москва слезам не верит» не поехал за главной наградой и чем шокировал зрителей напоследок — читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и путь к профессииВладимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его родители не имели отношения к искусству: отец, Валентин Михайлович, был моряком, первым помощником капитана, а впоследствии перешёл на службу в НКВД. Работа отца заставляла семью кочевать — они успели пожить в Баку, Архангельске, а потом и в Астрахани.
В детстве Меньшов перенёс тяжёлые заболевания. Во время командировки отца в Иран мальчик заразился малярией, приступы которой мучили его долгое время. Позже добавилась крупозная пневмония. В 1957 году, окончив школу с серебряной медалью, Меньшов попытался поступить в столичный институт кинематографии, но не прошёл по конкурсу. В армию его не взяли по состоянию здоровья.
«Думаю, военкомат принял дальновидное решение, потому что в казарме меня бы точно придушили подушкой. Я ведь не просто разговариваю, постанываю или покрикиваю. Я ору во весь голос», — цитирует артиста «КП».Вернувшись в Астрахань, он устроился учеником токаря на завод имени Карла Маркса, а параллельно начал работать во вспомогательном составе местного драматического театра. После второй неудачной попытки поступления Меньшов вместе с другом отправился в Воркуту, где работал шахтёром-забойщиком на шахте «Промышленная». Целый год он мечтал о новой поездке в Москву. Однако, приехав, вновь потерпел неудачу. Затем отправился на время в Баку, где работал матросом на водолазном катере. А дальше — снова отправился штурмовать театральный вуз. В 1961 году молодой человек с четвёртого раза был зачислен на актёрский факультет Школы-студии МХАТ.
По воспоминаниям артиста, педагоги считали его бесперспективным студентом и периодически хотели отчислить. Позже его жена Вера Алентова рассказывала, что Володя не мог понять, казалось бы, элементарных вещей и, по существу, не соглашался с методом преподавания.
«Со временем я поняла, что Меньшов — это отдельная система, им самим для себя созданная и только им самим востребованная. И такие случаи не редкость среди талантливых людей, не вписывающихся в любую систему, которую они не создали сами», — приводит слова кинодивы издание.
Студенческий брак и распределениеВладимир Меньшов и Вера Алентова поженились в 1962 году, когда учились на втором курсе Школы-студии МХАТ. Денег у студентов не было: свадьбу отметили в комнате общежития, потратив на скромное угощение около 20 рублей. В 1965 году оба окончили вуз, однако их профессиональные пути на время разошлись. Алентову приняли в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, а Меньшов по распределению уехал в Ставропольский краевой театр драмы, где проработал около года.
В 1969 году у супругов родилась дочь Юлия. Однако в начале 1970-х годов семья пережила серьёзный кризис: Меньшов и Алентова стали жить раздельно, не оформляя развода. В программе «Судьба человека» Вера Валентиновна рассказала, что после расставания они с Владимиром Валентиновичем почти четыре года жили врозь и оба пытались построить другие отношения. Однако прежние чувства оказались сильнее: до официального развода и новых семей дело так и не дошло. В итоге супруги вновь сошлись и больше не расставались.
Режиссёрский путь, признание и проблемы с КГБПосле работы в Ставрополе Владимир Меньшов вернулся в Москву и в 1967 году поступил во ВГИК. На собеседовании он встретился с Михаилом Роммом, который оценил его потенциал и взял сразу на второй курс режиссёрского факультета. В 1970 году Меньшов окончил аспирантуру ВГИКа. Дебютом Меньшова как режиссёра стал фильм «Розыгрыш», который посмотрели около 34 миллионов зрителей. Песня «Когда уйдём со школьного двора» из этой картины стала своеобразным гимном выпускников.
Для следующего проекта начинающий постановщик выбрал сценарий Валентина Черных «Дважды солгавшая», который переписал и переименовал в «Москва слезам не верит». Фильм вышел в 1980 году и собрал около 90 миллионов зрителей, став лидером проката. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году. Из-за доносов коллег Меньшов оказался в списке невыездных КГБ и не смог присутствовать на церемонии вручения главной статуэтки в Лос-Анджелесе. Приз получил атташе по культуре советского посольства Анатолий Дюжев; американская пресса писала, что награду забрал сотрудник КГБ.
Сам режиссёр впервые взял «золотого рыцаря» в руки лишь в 1988 году — на первой церемонии вручения премии «Ника». После «Москвы слезам не верит» Меньшов снял фильм «Любовь и голуби» — картину, которая окончательно утвердила за ним славу режиссёра поистине народного кино.
Личная жизнь и сложностиВладимир Меньшов и Вера Алентова официально прожили вместе почти 60 лет, однако их отношения не были безоблачными. Самый серьёзный кризис пришёлся на середину 70-х годов, когда супруги около четырёх лет жили раздельно. В этот период у Меньшова был роман с актрисой Людмилой Туевой, которая в 1977 году родила сына.
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Долгие годы в прессе бытовало мнение, что отцом мальчика был именно Меньшов. Сам режиссёр это отвергал, хотя и не скрывал, что с Туевой у него были романтические отношения. В 2017 году телеведущий Борис Корчевников спросил режиссёра о внебрачном ребёнке.
«Это начинается вечер больших открытий, да? Моего сына Александра — это кто вам сказал? Тётя Валя, что ли? Оставьте, ну... Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже. Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в Интернете, что Меньшов отказывается от своего сына», — цитирует сценариста «News.ru».В профессиональной деятельности тоже бывали непростые моменты. Особые сложности возникли при выпуске фильма «Любовь и голуби». Лента создавалась во время антиалкогольной кампании, и руководство «Мосфильма» требовало сократить сцены с пьянством, прежде всего эпизоды с дядей Митей. Меньшов отказался вносить эти правки, за что его временно отстраняли от монтажа.
Депардьё, страсть и советская стыдливость: эротика после 60+В 2000 году 61-летний Владимир Меньшов выпустил драму «Зависть богов» — свою последнюю полнометражную режиссёрскую работу. Главные роли исполнили Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий; актрисе на момент съёмок было 58 лет, тогда как её героине по сюжету — 44 года. Картина с откровенными сценами вызвала широкий резонанс. В прессе появлялись слухи об использовании дублёрши, в том числе утверждения, будто в некоторых эпизодах снималась дочь режиссёра Юлия Меньшова. Сама Алентова это отрицала и говорила, что играла в откровенных сценах самостоятельно. Актриса позже рассказывала, что сниматься в таких эпизодах было страшно, а главным неудобством оказалось то, что ей приходилось играть любовные сцены в капроновых изделиях: «В колготках отвратительно заниматься любовью!».
Меньшов же объяснял, что хотел показать не эротику ради эротики, а страсть, охватывающую героиню: «Для неё это как солнечный удар, о котором упоминал Бунин, или амок, о котором писал Цвейг; именно такую страсть удалось показать в фильме». В киноленте также снялся Жерар Депардьё.
Владимир Валентинович стремился сделать историю более европейской по интонации и свободной от советской стыдливости, однако критики и часть зрителей восприняли откровенность картины неоднозначно.
Последние годы звёздной четыНа склоне лет Владимир Меньшов продолжал активную профессиональную и общественную деятельность. Он руководил мастерской во ВГИКе, снимался в кино, а с 2010 по 2021 год занимал пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. В 2012 году, к 50-летию совместной жизни, Меньшов и Алентова обвенчались. В 2021 году оба супруга заразились коронавирусной инфекцией и были госпитализированы.
Организм 81-летнего режиссёра не справился с осложнениями болезни. Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года. Вера Алентова пережила мужа более чем на четыре года. Актриса ушла из жизни 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Трагедия произошла в Театре имени Маяковского, куда театральный педагог пришла проститься со своим коллегой, актёром Анатолием Лобоцким. Прямо во время церемонии прощания женщине стало плохо.
Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти актрису не удалось: причиной смерти стал гипертонический криз, вызвавший острую сердечную недостаточность. Вера Алентова была похоронена рядом с мужем на Новодевичьем кладбище.
Дочь режиссёра и актрисы, Юлия Меньшова, состоялась как популярная телеведущая и актриса. Её личная жизнь во многом повторила сценарий отношений её родителей: в 2003 году Юлия развелась с актёром Игорем Гординым после семи лет брака, однако в 2008 году супруги воссоединились и возобновили отношения.