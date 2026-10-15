Губин назвал причину отказа от выступления за 100 тысяч долларов

15 октября 2026, 17:13

SHOT: Губин отказался выступать на Новый год за $100 тысяч из-за болей в спине

Андрей Губин (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Российский певец Андрей Губин отказался от новогоднего корпоратива с гонораром 100 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.