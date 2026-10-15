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Губин назвал причину отказа от выступления за 100 тысяч долларов

SHOT: Губин отказался выступать на Новый год за $100 тысяч из-за болей в спине
Андрей Губин (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Российский певец Андрей Губин отказался от новогоднего корпоратива с гонораром 100 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По словам артиста, в его нынешней форме выходить на сцену за такую сумму нельзя. Причиной стали боли в ногах и спине, которые сильно влияют на грудной резонатор. На обследование певец потратил 36 тысяч рублей: проверялся на онкомаркеры, гепатит В и С. Однако врачи заверили, что с ним все в порядке.

Сейчас звезда эстрады живет не в Москве. Форму Губин поддерживает спортом пять раз в неделю: ходит с утяжелителями, плавает по километру и два часа занимается греблей. При этом, признался артист, в зал он так и не ходит и каждую неделю выпивает. Своей отдушиной он называет девушку, за которой ухаживает три года.

Возвращение на сцену певец допускает, но подчеркивает, что все зависит от здоровья. Музыку Губин не забросил и пишет песни для молодых артистов, хотя спроса пока нет. Недавно он получил первый рекламный контракт.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему Губин вряд ли вернется на сцену.

Лидия Пономарева

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