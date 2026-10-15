«Легли в постель, а на утро разбежались»: как Игорь Шавлак бросил умирающую Зубареву, избивал вторую жену и почему отвернул от себя дочь
Актёр Игорь Шавлак попал в число тех редких удачливых артистов, которым крупные роли доставались уже в начале карьерного пути. В личной жизни фортуна тоже была к нему благосклонна: красавицы одна за другой готовы были в мгновение ока соединить свою судьбу с рыцарем из «Чёрной стрелы». Той единственной, чьё сердце не дрогнуло при первой встрече с секс-символом 80-х, оказалась Мария Зубарева. Но в конце концов и она ответила ему взаимностью. Почему же «путевой обходчик» бросил её и что стало причиной краха его второго брака?
Актёрская карьера Игоря ШавлакаИгорь Шавлак родился 12 сентября 1962 года в семье военнослужащего. Поэтому многие не сомневались: он продолжит дело отца. Однако мальчик с детства тяготел к творчеству и после школы поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. В 1983 году он окончил вуз и начал актёрскую карьеру. Дебютом в кино стала главная роль в детском фильме Ярослава Ланчака «Всё начинается с любви». Картина не принесла актёру широкой известности, однако привлекла внимание режиссёров.
В 1985 году вышли фильмы «Поезд вне расписания» и «Чёрная стрела», в которых Шавлак сыграл заметные роли. Образ Ричарда Шелтона в приключенческой ленте принёс актёру всесоюзную популярность. Помимо съёмок в кино, Шавлак пробовал себя в режиссуре. Однако его проекты, включая сериал «Сезон охоты» и триллер «Путевой обходчик», не получили широкого зрительского признания.
Учёба в Щукинском училище и первые увлеченияВо время учёбы в Щукинском училище Игорь Шавлак пользовался большой популярностью среди студенток. Одной из его поклонниц была Александра Захарова, которая не скрывала своей симпатии и даже обращалась за советом к подруге Алёне Ивицкой.
«Но я уже не могла ей помочь, потому что сама завела с ним интимные отношения. А Захарова — девушка серьёзная, с хорошим воспитанием, это её сдерживало, не давало пуститься во все тяжкие. Студенческие романы — это степень легкодоступности. «Ты согласна?» — «Согласна!». Легли в постель, а на следующий день разбежались. Саша же грезила о лирических ухаживаниях, серьёзных намерениях», — цитирует Алёну «СтарХит».Сам Шавлак в это время был увлечён другой однокурсницей — Марией Зубаревой. Однако она предпочла старшекурсника, будущего композитора Бориса Кинера. Музыкант красиво ухаживал, так что юная студентка охотно вышла за него замуж и вскоре родила дочь Анну. Игорь продолжал ждать, и после того как брак Зубаревой и Кинера изжил себя, он начал активно ухаживать за актрисой. Спустя время они поженились, и Шавлак принял ребёнка возлюбленной как родного. Тем не менее сохранить эти отношения не удалось.
Второй брак, проблемы с алкоголем и исчезновениеСо своей второй женой, художницей по костюмам Татьяной, Игорь познакомился в храме. На тот момент актёр всё ещё состоял в браке с Зубаревой, о чём новая возлюбленная узнала позже.
«Выяснилось это уже в процессе нашего знакомства. Игорь сказал, что их с Машей больше ничего не связывает, общих детей нет и отношения плохие давно», — приводит слова женщины «ЭГ».Некоторое время мужчина фактически жил на две семьи, но затем переехал к своей зазнобе. Судьба первой супруги актёра сложилась трагически. Пережив предательство мужа, женщина нашла новую любовь. На съёмках сериала «Мелочи жизни» Зубарева узнала о беременности. Родив двойняшек, артистка вернулась к работе, но вскоре почувствовала себя плохо. В клинике выяснилось, что у неё неоперабельная форма рака. В ноябре 1993 года 31-летняя многодетная мать умерла.
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У Игоря и Татьяны в 1993 году родилась дочка Катя, а через год они сыграли скромную свадьбу. Пышного торжества не было, позвали только родных. Однако семейная жизнь не сложилась. Звезда «Чёрной стрелы» пристрастился к алкоголю и стал домашним тираном. Ситуация усугубилась, когда в состоянии опьянения Игорь устроил драку с продюсером, что привело к потере ролей и ухудшению его репутации в профессиональной среде. В 2007 году Шавлак решил снять триллер «Путевой обходчик» и взял в долг крупные суммы денег, в том числе у лиц, связанных с криминалом. Кроме того, по словам Татьяны, муж занял и у неё четыре миллиона рублей. После завершения работы над картиной мужчина бесследно исчез, предположительно скрываясь от кредиторов за границей.
Спустя годы женщина рассказала, что в 2017 году ей пришла судебная повестка. Выяснилось, что Игорь и его приятель обещали вернуть долг за год, но не сделали этого. Поскольку сценариста не могли найти, кредиторы потребовали долю в единственной квартире с самой художницы.
«Каким-то образом Игоря нашла дочь. Признаюсь, это чудо, так как он скрывался даже от неё. Постоянно менял номера телефонов и во время редких встреч не делился информацией о себе. Она ему дозвонилась и сказала: «Папа, нас хотят лишить квартиры». Его ответ был очень странным: «Ничего не бойся! Я никому ничего не должен», — делилась Татьяна в интервью «7 Дней».Наследница Игоря Шавлака, Екатерина, окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Впоследствии она получила дополнительное образование на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Сегодня Екатерина работает в киноиндустрии, выступая в качестве продюсера и режиссёра независимого кино.