«Легли в постель, а на утро разбежались»: как Игорь Шавлак бросил умирающую Зубареву, избивал вторую жену и почему отвернул от себя дочь

15 октября 2026, 13:40

Игорь Шавлак (фото: кадр из фильма «Чёрная стрела»)

Актёр Игорь Шавлак попал в число тех редких удачливых артистов, которым крупные роли доставались уже в начале карьерного пути. В личной жизни фортуна тоже была к нему благосклонна: красавицы одна за другой готовы были в мгновение ока соединить свою судьбу с рыцарем из «Чёрной стрелы». Той единственной, чьё сердце не дрогнуло при первой встрече с секс-символом 80-х, оказалась Мария Зубарева. Но в конце концов и она ответила ему взаимностью. Почему же «путевой обходчик» бросил её и что стало причиной краха его второго брака?





Содержание Актёрская карьера Игоря Шавлака Учёба в Щукинском училище и первые увлечения Второй брак, проблемы с алкоголем и исчезновение

Актёрская карьера Игоря Шавлака

Учёба в Щукинском училище и первые увлечения

«Но я уже не могла ей помочь, потому что сама завела с ним интимные отношения. А Захарова — девушка серьёзная, с хорошим воспитанием, это её сдерживало, не давало пуститься во все тяжкие. Студенческие романы — это степень легкодоступности. «Ты согласна?» — «Согласна!». Легли в постель, а на следующий день разбежались. Саша же грезила о лирических ухаживаниях, серьёзных намерениях», — цитирует Алёну «СтарХит».

Игорь Шавлак (фото: кадр из фильма «Сабля без ножен»)

Второй брак, проблемы с алкоголем и исчезновение

«Выяснилось это уже в процессе нашего знакомства. Игорь сказал, что их с Машей больше ничего не связывает, общих детей нет и отношения плохие давно», — приводит слова женщины «ЭГ».

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Игорь Шавлак (фото: кадр из фильма «Поезд вне расписания»)

«Каким-то образом Игоря нашла дочь. Признаюсь, это чудо, так как он скрывался даже от неё. Постоянно менял номера телефонов и во время редких встреч не делился информацией о себе. Она ему дозвонилась и сказала: «Папа, нас хотят лишить квартиры». Его ответ был очень странным: «Ничего не бойся! Я никому ничего не должен», — делилась Татьяна в интервью «7 Дней».