«Мистика или опасность»: Эзотерик Рзаев оценил экстраординарные способности Анатолия Кашпировского

08 октября 2026, 16:01

Анатолий Кашпировский (Фото: кадр из записи с его выступления в Чебоксарах)

После смерти Анатолия Кашпировского общество вновь разделилось: одни вспоминают его как шарлатана, другие — как врача, который лечил через экран. Кому верить?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» призвал не смешивать эти две плоскости.





«Всё, что делал Кашпировский на телевидении, имеет строго научное объяснение. Он был образованным психиатром, психотерапевтом — это бесспорно. То есть он врач с высшим образованием, владеющий техникой гипноза», — сказал он.

«Если люди получали от Кашпировского ятрогения и эффект плацебо — это уже серьёзное нарушение. Потому что у людей может быть онкология, которую без медицины не преодолеть. Насколько люди получили от него исцеление или наоборот — вред для здоровья, это для меня недоступная информация. Не могу подтвердить и отрицать», — отметил эзотерик.

«Я не склонен демонизировать его фигуру, в нем нет негативного. Он всегда мне казался хорошим человеком, с хорошей энергетикой. Он был в себе уверен. Не могу подтвердить его экстраординарные способности. Но то, что он умел как психотерапевт, как психиатр, — это факт», — поделился Рзаев.