Методы не помогли: телепат Анатолий Кашпировский пытался лечить рак самостоятельно

06 октября 2025, 12:05

Кашпировский пытался лечить рак сам, но оказался в больнице в тяжёлом состоянии

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости / Игорь Костин)

Известный телепат и психотерапевт Анатолий Кашпировский пытался справиться с серьёзным заболеванием самостоятельно, применяя свои авторские методики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.