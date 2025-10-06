Методы не помогли: телепат Анатолий Кашпировский пытался лечить рак самостоятельно
Известный телепат и психотерапевт Анатолий Кашпировский пытался справиться с серьёзным заболеванием самостоятельно, применяя свои авторские методики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Однако его состояние резко ухудшилось, и ему пришлось срочно обратиться за медицинской помощью.
По информации источника, 86-летний Кашпировский в течение длительного времени испытывал боли в брюшной полости, но отказывался от визитов к врачам, предпочитая самолечение. В результате, когда он всё же оказался в больнице, врачи обнаружили множественные поражения в области живота — онкология оказалась в запущенной стадии.
Сейчас Кашпировский проходит курс лучевой терапии, однако, по его собственным словам, он сомневается, что лечение на этом этапе сможет ему помочь.
