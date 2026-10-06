Имитация полового акта, роман с молодой узбечкой и позднее отцовство: что творил 86-летний маг-гипнотизёр Анатолий Кашпировский с женщинами
«Даю установку!» — эта фраза в конце 80-х собирала у экранов всю страну. Анатолий Кашпировский обещал чудо, и миллионы ему верили: к телевизорам ставили банки с водой, прикладывали фотографии, ждали исцеления. Но за телевизионным триумфом скрывалась совсем другая жизнь — скандалы, три брака и родство, которое так и осталось недоказанным. Что творил самый известный «чародей» СССР, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образование Анатолия КашпировскогоАнатолий Михайлович Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области Украинской ССР. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, его семья была эвакуирована в Казахстан. В юности Толя увлёкся спортом. По словам телеведущего, заняться культуризмом всерьёз его вынудили школьные задиры.
«В восьмом-девятом классе ко мне уже никто близко не подходил с целью агрессии. Боялись», — рассказывал психотерапевт на шоу «Наедине со всеми».После школы Кашпировский поступил в Винницкий медицинский институт, где учился на врача-лечебника. В 1962 году получил диплом и на протяжении 25 лет работал в местной лечебнице для душевнобольных имени академика Ющенко. А по ночам грузил на самосвалы мешки с цементом и брёвна.
С 1964 года Анатолий начал выступать с лекциями в рамках общества «Знание», где демонстрировал возможности гипноза и проводил психологические опыты. Впоследствии он разработал собственную концепцию, согласно которой в подсознании человека существует «банк информации» о состоянии здоровья всего организма, и его методы якобы позволяли «открывать» это «хранилище» для излечения различных заболеваний.
Телевизионная известность Анатолия КашпировскогоПопасть на телевидение целителю душ помог журналист Владислав Листьев, который посетил одно из выступлений специалиста в Москве и предложил сотрудничество.
А широкую известность психотерапевту принесли телевизионные эксперименты с дистанционным обезболиванием хирургических операций.
2 марта 1989 года в прямом эфире программы «Взгляд» состоялся телемост, во время которого врач, находясь в студии в Москве, проводил сеанс гипноза пациентке Киевского института онкологии. Женщине без применения наркоза была проведена операция по удалению опухоли. Впрочем, позже выяснилось: небольшую дозу анестезии ей всё же вводили. Сама участница эксперимента признавалась, что во время процедуры чувствовала боль. 8 октября 1989 года на Центральном телевидении СССР после программы «Время» вышел первый выпуск передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Публика слушала его ровный, усыпляющий голос: «Даю установку!» Впоследствии было проведено шесть таких телепередач, собиравших многомиллионную аудиторию. Зрители ставили к телевизорам банки с водой, прикладывали к экранам больные места и фотографии, веря в целительную силу телесеансов.
«Заряжатель» рассказывал, что изначально сам поставил условие: только шесть выпусков. Со временем он пожалел об этом, осознав, что проект мог идти на ТВ значительно дольше. При этом Михаил Ненашев, занимавший тогда пост председателя Гостелерадио СССР, утверждал, что от продолжения шоу отказался сам канал.
«В моё время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды», — цитирует главу «РБК».Впоследствии, отвечая на обвинения в шарлатанстве и экстрасенсорике, душевед заявлял: «Я воду не заряжал, руками не махал, никакой энергии не выделял и биотоков не излучал. Я врач. Я просто включаю резервные мощности организма».
Скандалы вокруг личной жизни и методы работы с аудиториейАмурные дела экстрасенса и его взаимоотношения с женщинами неоднократно становились предметом журналистских расследований. В программе «Новые русские сенсации» бывшие помощницы психотерапевта — Татьяна, Светлана и Екатерина — рассказали о романах с Кашпировским и о том, как психотерапевт превратился в главного секс-символа страны. Дамы были заклятыми соперницами и втайне люто ненавидели друг друга. Одна из них даже родила от гипнотизёра внебрачного сына.
Вопрос о незаконнорождённом ребёнке оставался одним из самых громких скандалов вокруг его персоны на протяжении многих лет. В 2020 году житель украинского города Борисполя Алексей Фуштей заявил о своём родстве с «кудесником» и даже обращался в суд с требованием проведения принудительного ДНК-теста. Долгое время психотерапевт категорически отрицал связь, однако, по утверждению Алексея, целитель давно признал отцовство и поддерживал тёплое общение с ним. Правда, за всё время, пока он был жив, экспертизу официально так и не сделали. Предполагаемый наследник по-прежнему хочет провести генетическое исследование и рассчитывает на помощь вдовы Гулизар — та могла бы предоставить нужные биологические материалы.
«Я до сих пор очень хочу сделать тест, чтобы перед людьми не выглядеть идиотом. Мы на связи с его женой, Гулей, общаемся. Возможно, это получится сделать посмертно, и она поможет с материалами. Также я бы хотел общаться с сестрой», — признался мужчина «KP.RU».А тем временем сам феномен Кашпировского вызывал не меньше вопросов у специалистов. Методы проведения массовых сеансов подвергались жёсткой критике со стороны медицинского сообщества и прессы. Эксперты отмечали, что коллективные сеансы внушения нередко приводили к всеобщей истерии и психогенным реакциям.
Под воздействием гипноза некоторые зрительницы впадали в состояние экзальтации, их поведение становилось демонстративным и эмоционально расторможенным, что специалисты и независимые исследователи феномена Кашпировского характеризовали как спровоцированный трансом оргазм. В своих интервью и биографических материалах целитель душ подтверждал, что подобные физиологические реакции у отдельных женщин в зале действительно возникали, хотя и не являлись массовой нормой.
Экс-помощницы знаменитого советского психотерапевта рассказали, что происходило во время его сеансов.
«Были женщины, которые ползали по сцене, издавали звуки, имитирующие половой акт. Их звали Кристина и Таня. Таня была анестезиологом. Сколько шёл сеанс, столько женщин кричало, стонало, извивалось», — поведали они в эфире.
Трагедия в США, лишившая его покоя«Духовный наследник Распутина» был женат трижды. Его первый брак с Валентиной продлился 22 года. В этой семье родились двое детей: сын Сергей и дочь Елена. После развода супруга эмигрировала в Канаду. Елена, медик по образованию, умерла в 2018 году в США. Ей было 49 лет. Кашпировский тяжело переживал эту потерю.
«Девочка моя погибла. В прошлом году, будучи врачом, она не могла устроиться в этих Штатах. Переехала с мужем в Канаду и там погибла. Вот такая история», — приводит слова безутешного отца «СтарХит».Со второй супругой, чешской массажисткой Ириной (Иржиной), психотерапевт познакомился в 1992 году во время гастролей в городе Слани. Их брак был официально зарегистрирован в том же году и продлился до 2014 года. На самом деле они расстались раньше. Ещё в 2011 году Анатолий подал на развод в Тушинский районный суд Москвы. Причину назвал банальную — сказал, что живут порознь давно.
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Третьей супругой «телевизионного целителя» стала его помощница Гулизар Чалбашова, с которой экстрасенс познакомился в 2003 году. Она родилась в Узбекистане в 1972 году, исповедует ислам и младше Кашпировского на 33 года. После официального развода со второй женой «маг-гипнотизёр» узаконил отношения с Чалбашовой. О своей молодой супруге «Заряжатель» отзывался так: «Гуля — мусульманка. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно». В 2025 году, когда врачевателю было 86 лет, у пары родилась дочь Элина.
Участие в переговорах в Будённовске и дальнейшая жизньВ июне 1995 года, во время захвата заложников в больнице города Будённовска, Анатолий Кашпировский принял участие в переговорах с террористами. На тот момент он являлся депутатом Государственной Думы от ЛДПР, что позволило ему войти в здание и лично общаться с лидером боевиков Шамилем Басаевым. В результате его участия в переговорном процессе удалось добиться освобождения нескольких заложников. В 90-е годы, находясь на пике популярности, Кашпировский эмигрировал в США, а также длительное время проживал в Польше. Впоследствии мужчина неоднократно выражал сожаление по этому поводу, называя переезд в Америку одной из своих главных жизненных ошибок. Позже психотерапевт вернулся в Россию и возобновил активную гастрольную деятельность.
В 2020 году, в период пандемии коронавируса, известный «чародей» запустил собственный YouTube-канал, где проводил прямые эфиры, отвечал на вопросы подписчиков и продвигал свои методы оздоровления и «коррекции» состояния организма. В октябре 2024 года РАН дала официальную оценку его деятельности. Представители академии высказались предельно прямо.
«Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Всё это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — заявили эксперты «РИА Новости».Легендарный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский ушёл из жизни в 87 лет. Это произошло 3 октября 2026 года.