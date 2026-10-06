Имитация полового акта, роман с молодой узбечкой и позднее отцовство: что творил 86-летний маг-гипнотизёр Анатолий Кашпировский с женщинами

06 октября 2026, 18:13

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Даю установку!» — эта фраза в конце 80-х собирала у экранов всю страну. Анатолий Кашпировский обещал чудо, и миллионы ему верили: к телевизорам ставили банки с водой, прикладывали фотографии, ждали исцеления. Но за телевизионным триумфом скрывалась совсем другая жизнь — скандалы, три брака и родство, которое так и осталось недоказанным. Что творил самый известный «чародей» СССР, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Анатолия Кашпировского Телевизионная известность Анатолия Кашпировского Скандалы вокруг личной жизни и методы работы с аудиторией Трагедия в США, лишившая его покоя Участие в переговорах в Будённовске и дальнейшая жизнь

Ранние годы и образование Анатолия Кашпировского

«В восьмом-девятом классе ко мне уже никто близко не подходил с целью агрессии. Боялись», — рассказывал психотерапевт на шоу «Наедине со всеми».

Телевизионная известность Анатолия Кашпировского



Трансляция из концертной студии «Останкино» Сеансы здоровья (Фото: РИА Новости/Игорь Костин)

«В моё время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды», — цитирует главу «РБК».

Скандалы вокруг личной жизни и методы работы с аудиторией



Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Игорь Костин)

«Я до сих пор очень хочу сделать тест, чтобы перед людьми не выглядеть идиотом. Мы на связи с его женой, Гулей, общаемся. Возможно, это получится сделать посмертно, и она поможет с материалами. Также я бы хотел общаться с сестрой», — признался мужчина «KP.RU».

«Были женщины, которые ползали по сцене, издавали звуки, имитирующие половой акт. Их звали Кристина и Таня. Таня была анестезиологом. Сколько шёл сеанс, столько женщин кричало, стонало, извивалось», — поведали они в эфире.

Трагедия в США, лишившая его покоя

«Девочка моя погибла. В прошлом году, будучи врачом, она не могла устроиться в этих Штатах. Переехала с мужем в Канаду и там погибла. Вот такая история», — приводит слова безутешного отца «СтарХит».

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Участие в переговорах в Будённовске и дальнейшая жизнь



Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Игорь Костин)

«Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Всё это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — заявили эксперты «РИА Новости».