Мат при детях, драка с полицией и обнажение на сцене: кто из звезд российского шоу-бизнеса попадал в громкие скандалы под градусом
Григорий Лепс матерился при детях на концертах в Мурманске и Владивостоке, а Лолита Милявская танцевала в ночнушке у метро в Москве. Эти и другие звезды отечественного шоу-бизнеса не раз оказывались в центре громких скандалов из-за своего поведения под градусом. Почему артисты, которые привыкли к любви миллионов, так часто теряют контроль над собой и что заставляет их совершать поступки, о которых потом жалеют годами, расскажет «Радио 1».
Григорий ЛепсВ ноябре 2016 года в Ростове-на-Дону произошел один из самых запоминающихся скандалов с Григорием Лепсом. Исполняя хит «Я счастливый, как никто», он внезапно потерял равновесие и начал заваливаться на пол. Рядом дежурил охранник, который успел подхватить певца, предотвратив падение. Зрители позже рассказывали, что Лепс находился в сильном опьянении и выступал под фонограмму.
В 2024 году похожий случай произошел на Дне региона в Мурманской области, где артист вместо поздравления выдал нецензурную брань. Его слышали семь тысяч человек, в том числе дети. А в октябре 2025 года во Владивостоке Лепс курил прямо на сцене, ругался матом и спрашивал у зрителей, нет ли у кого с собой бутылки. Часть из них не выдержала и покинула концерт до его окончания.
Алексей Панин**Алексей Панин** регулярно попадает в скандалы, связанные с алкоголем и хулиганскими выходками. В 2023 году актера задержали в Таллине: он был сильно пьян и пытался ворваться в чужие дома, перепутав их со своим отелем.
До этого случая он гулял по улице Пунане и, не найдя туалета, справил нужду прямо у входа в массажный салон. Местные жители вызвали полицию. Дочь актера Анна не раз публично заявляла, что, когда отец пьяный, он становится совершенно другим человеком.
В начале этого года в Сети обсуждали видео, на которых Панин** берет свою несовершеннолетнюю дочь с собой в бары. Психологи видят в нем хронического алкоголика, давно потерявшего над собой контроль.
Лолита МилявскаяОдна из самых известных пьяных выходок Лолиты Милявской — это танец в коротком платье прямо у входа в метро. Правда, позже певица объясняла это съемками клипа, которые СМИ ошибочно приняли за дебош.
В феврале 2025 года в Красноярске на ее концерте произошел громкий конфликт с местным депутатом, которая требовала отменить выступление из-за «пошлости». В ответ Лолита во время шоу сняла с себя юбку, оставшись в облегающем комбинезоне, и заявила, что понимает про соответствие возрасту и скромность, но публика пришла за другим.
Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова часто привлекает внимание прессы и публики. При это многие ее выходки связывают с действием спиртного. В начале 2024 года в интернет попали кадры с домашней вечеринки, где нетрезвый Никита Джигурда совершал с ней непристойные действия. Ролик вызвал огромный общественный резонанс: даже звучали призывы не пускать балерину на детские мероприятия.
Сама артистка не отрицает, что любит дорогое просекко, но зависимости не признает. В январе 2025-го Волочкова дала интервью Алене Жигаловой. Зрители тогда обратили внимание на несвязную речь балерины, внезапные слезы и агрессию в адрес ведущей. А в конце того же года артистка согласилась участвовать в телешоу о борьбе с алкоголизмом, но демонстративно оттуда ушла, заявив, что не считает себя больной.
Дима БиланВ ноябре 2021 года в сети активно обсуждали выступление Димы Билана на свадьбе в Казахстане. На опубликованных видео певец выглядел растерянным: он шатался, сбивался с ритма и с трудом попадал в ноты.
Позже артист признался, что вышел на сцену нетрезвым. Свое состояние он объяснил сильнейшей усталостью и изматывающим гастрольным графиком. Билан отметил, что ему стыдно за свое поведение, и что особенно тяжело это переживает его семья.
Подобная ситуация уже случалась с ним в 2019 году на Дне города в Самаре, где он также выступал в пьяном виде. Тогда музыкант извинился перед публикой и честно признался, что перебрал с коньяком.
ВитасВиталий Грачев известен не только своим необычным исполнением, но и скандальными историями. Осенью 2022 года он распылил содержимое газового баллончика в лицо сотруднику Минтруда в столичном баре и стал фигурантом уголовного дела.
А за четыре года до этого пьяный певец стрелял по воронам из стартового пистолета во дворе своего дома на Рублевке. Соседи вызвали полицию. Артист не открывал дверь, и силовикам пришлось штурмовать дом. Суд приговорил его к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.
Самый резонансный случай произошел еще в мае 2013 года: Витас на Infiniti сбил девушку на велосипеде, а затем начал драться с полицейскими, ударив одного из них ногой. Тогда он отделался штрафом в 100 тысяч рублей.
Недавно Витас дал концерт в Китае. Зрители запечатлели странное поведение артиста, который дергал головой и резко двигался. Тогда в соцсетях пошли слухи, что он вышел на сцену «под чем-то», но его представители объяснили это сильным переутомлением.
ГлюкозаЛетом 2024 года на Дне металлурга в Красноярске выступала Наталья Чистякова-Ионова. Видео с неадекватным поведением певицы на концерте быстро разлетелось по интернету: она терла лицо, чесалась, делала резкие движения и трогала себя за интимные места на глазах у тысяч зрителей, среди которых были дети. Она также сбивалась с текста, не попадала в минус и выглядела дезориентированной.
Позже артистка объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и снотворного по рецепту врача. Препараты ей требовались из-за стресса на фоне смерти бабушки и конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Всего через несколько месяцев Глюкозу задержали в Шереметьево: сотрудники аэропорта заподозрили, что она находится под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Однако от медосвидетельствования она отказалась, за что получила штраф.
МакSимМарина Абросимова, прославившаяся как МакSим, одна из немногих, кто публично признался в алкоголизме. В 2023 году случились два эпизода, после которых скрывать пристрастие к спиртному дальше не получилось.
В марте на концерте в Сочи артистка вышла на сцену заторможенной, еле держалась на ногах и не попадала в ноты. Вскоре она бросила микрофон и скрылась за кулисами. В следующем месяце похожая ситуация произошла в Твери. Фанаты запустили флешмоб с требованием остановить туры и спасти певицу.
Летом того же года МакSим записала видео из реабилитационного центра, где объяснила, что начала пить, чтобы справиться со стрессом и физической болью после тяжелой болезни.
Никита КологривыйВ конце марта 2024 года случился громкий скандал с участием актера Никиты Кологривого, который прославился после сериала «Слово пацана». Изрядно выпив в ресторане, он сделал непристойное предложение одной из официанток. Получив отказ, артист разозлился и укусил ее за ногу.
Позже в соцсетях появилась запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как Кологривый ведет себя неадекватно и агрессивно: толкает головой сотрудников заведения, заступившихся за девушку, размахивает кулаками и ходит по залу без футболки. За такой поступок актер получил семь суток административного ареста. Теперь он старается не попадать в подобные истории.
Роман БилыкВ 2023 году лидер группы «Звери» Роман Билык отдыхал в одном из заведений Самары. По словам очевидцев, пьяный музыкант начал кидаться в посетителей стульями и кричать, чтобы все они убирались. В итоге охрана вывела самого артиста.
Позже тур-менеджер группы вышел на связь с объяснениями. По его словам, часть коллектива расслаблялась в баре после плавания на лодках по Волге, и к ним начали приставать поклонники и настойчиво просить сфотографироваться. После того как им вежливо отказали, те не отставали, что и вызвало реакцию, попавшую на видео.
*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ