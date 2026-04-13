«Возможно, я сегодня не вернусь»: бывший муж Лерчек попрощался с детьми

13 апреля 2026, 12:41

SHOT: Бывший муж Лерчек Артем Чекалин попрощался с детьми

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин перед заседанием суда попрощался с детьми. Об этом пишет SHOT.





Сам Чекалин заявил, что идет на приговор с «тяжелым сердцем», но чистой совестью, настаивая на своей невиновности. При этом он частично признал вину, но не согласился с квалификацией преступления. Его защита надеется на оправдательный приговор, сообщают «Известия». Тем временем Валерия Чекалина (Лерчек) завтра пройдет новый курс химиотерапии.





«В выходные пришлось сказать детям, что возможно, я сегодня не вернусь домой», — прокомментировал Артем.



