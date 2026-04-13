«Возможно, я сегодня не вернусь»: бывший муж Лерчек попрощался с детьми
SHOT: Бывший муж Лерчек Артем Чекалин попрощался с детьми
Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин перед заседанием суда попрощался с детьми. Об этом пишет SHOT.
Сам Чекалин заявил, что идет на приговор с «тяжелым сердцем», но чистой совестью, настаивая на своей невиновности. При этом он частично признал вину, но не согласился с квалификацией преступления. Его защита надеется на оправдательный приговор, сообщают «Известия». Тем временем Валерия Чекалина (Лерчек) завтра пройдет новый курс химиотерапии.
«В выходные пришлось сказать детям, что возможно, я сегодня не вернусь домой», — прокомментировал Артем.Ранее в Гагаринском суде Москвы прокурор запросила для него 7,5 лет колонии общего режима. Гособвинение настаивает, что исправление фигуранта возможно только в изоляции от общества. Также ведомство требует взыскать с него штраф в размере почти 197 млн рублей.
По версии следствия, Валерия Чекалина, её экс-супруг Артём и их партнёр Роман Вишняк вывели на счет в ОАЭ более 251,5 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов, предоставив подложные документы. Чекалин эти доводы опроверг, заявив, что никаких документов в банк не подавалось.