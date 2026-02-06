Минус 100 миллионов: роскошную виллу Алсу в Крыму так и не могут продать

06 февраля 2026, 14:15

Резиденция Алсу под Севастополем резко подешевела на 100 млн рублей

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Роскошная резиденция Алсу под Севастополем продолжает терять в цене. Как сообщает KP.RU, стоимость элитной виллы певицы снизилась сразу на 100 миллионов рублей.