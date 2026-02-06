Минус 100 миллионов: роскошную виллу Алсу в Крыму так и не могут продать
Роскошная резиденция Алсу под Севастополем продолжает терять в цене. Как сообщает KP.RU, стоимость элитной виллы певицы снизилась сразу на 100 миллионов рублей.
Объект уже несколько лет безуспешно пытаются продать, несмотря на уникальное расположение и впечатляющее наполнение.
История с ценой у особняка получилась противоречивой. Весной 2024 года виллу оценивали примерно в 800 миллионов рублей, однако крымские риелторы называли эту сумму завышенной: часть земли тогда находилась лишь в аренде, что снижало инвестиционную привлекательность объекта.
Осенью 2025 года ситуация изменилась — вся территория, включая участок у самого пляжа, перешла в частную собственность владельцев. На этом фоне цену резко подняли до 1 миллиарда рублей, рассчитывая привлечь состоятельных покупателей. Однако ставка не сыграла: интереса рынок не проявил.
Сейчас продажей резиденции занимаются сразу несколько агентств недвижимости, но единой цены нет. Одни оценивают объект в 900 миллионов рублей, другие вернулись к отметке 800 миллионов, фактически зафиксировав падение стоимости на 100 миллионов рублей по сравнению с пиковыми ожиданиями.
Сама вилла впечатляет масштабом и уровнем комфорта. В комплексе — 14 спален, банный комплекс, два бассейна, музыкальный зал, залы для вечеринок, тренажёрный зал, бильярдная, собственный кинозал и винный погреб. В доме предусмотрена даже отдельная комната с роялем.
На крыше разбит сад, а террасы открывают панорамный вид на море. Территория также адаптирована для активного отдыха: здесь есть теннисные корты, конюшня и манеж.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России