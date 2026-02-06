Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: задержание в аэропорту, критика СВО и будущее его карьеры
Комика Нурлана Сабурова не пустили в Россию сразу по прилете из Дубая. Его задержали в столичном аэропорту Внуково и отвели в отдельное помещение. Стендаперу вручили официальный документ о запрете на въезд сроком на 50 лет, который вступил в силу 30 января. За что последовали такие меры, что будет с недвижимостью артиста и главный вопрос – сможет ли он продолжать строить карьеру без страны, сделавшей его звездой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Задержание в столичном аэропорту
Telegram-канал SHOT пишет, что Сабурова задержали сразу же после прилёта из Дубая в 4 утра 6 февраля. Комик летел рейсом компании FlyDubai. К комику подошли двое сотрудников и попросили пройти в отдельное помещение, где артист пытался дозвониться до адвоката и выяснить свои права. Там же ему выдали документ о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет, мотивировав это соображениями национальной безопасности.
По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. При этом, как пишут СМИ, причинами запрета въезда в страну также являются специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.
«У меня есть семья»: неудобный вопрос об СВО
Сабуров уже оказывался в центре скандального внимания за пределами России. В 2022 году во время выступления в Лос-Анджелесе, США, Сабурову из зала задали компрометирующий вопрос по поводу СВО — от юмориста потребовали высказать свою позицию о происходящих в мире событиях. Тогда комик замешкался, однако напрямую критиковать спецоперацию не стал.
«У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — в результате ответил он.
Дома, машины и сотни миллионов
В России у комика осталось имущество на десятки миллионов рублей. Как пишет SHOT, Сабуров владеет двухэтажным домом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 кв.м. в ЖК «Новорижский», где он жил с женой и тремя детьми. Всё имущество оценивается почти в 130 миллионов рублей.
Отдельно отмечается, что за карьеру в России стендапер «нашутил» и на дом на Новой Риге — его особняк оценивается примерно в 50 миллионов рублей.
Кроме того, в собственности у ведущего шоу ЧБД оказался «Гелендваген» 2018 года с «кричащим» номером СБР стоимостью примерно 20 миллионов рублей. Также в его автопарке имеется Cadillac Escalade 2021 года, который оценивается в среднем в 11 миллионов. Таким образом, в общей сложности в России у него осталось имущество примерно на 160 миллионов рублей.
Не первое задержание
Стендапер уже попадал в похожую ситуацию. Сабурова останавливали в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года. Тогда ему хотели запретить возвращаться в страну в течение трех лет за нарушение правил въезда в РФ. Отмечалось, что он пытался незаконно легализоваться в стране.
Кроме того, припоминались его связи с лишенными гражданства России комиками Дмитрием Романовым и Славой Комиссаренко. Несмотря на то, что Сабуров давно и успешно выступает в России, российского гражданства он так и не получил.
Тур, который не состоится
Массовые отмены выступлений стали ещё одним тревожным сигналом. В общей сложности до конца года будут отменены 53 концерта Нурлана Сабурова по всей России. Ещё два выступления — в Раменском и Люберцах — сорвались незадолго до сегодняшнего задержания.
В марте комик планировал отправиться в большой тур по пяти городам — Челябинску, Златоусту, Магнитогорску, Орску и Оренбургу. Кроме того, были анонсированы ещё 48 концертов. Билеты на выступления стендапера стоили от 1700 до 7500 рублей. Ранее также отменялись концерты в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске — организаторы ссылались на «непреодолимые обстоятельства».
Бизнес в России, долги и новые ИП
Компания Нурлана Сабурова задолжала налоговой. В России комику принадлежит ООО «Сабр продакшн», которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ и через которую он организовывал все свои концерты. Компанию комик зарегистрировал в апреле 2025 года, указав уставной капитал в размере 200 тысяч рублей. Сам Сабуров бизнесом не управляет — гендиректором значится Сергей Бушев. На конец прошлого года у фирмы остались долги по налогам на сумму около 18–18,5 тысячи рублей.
Несколько дней назад жена комика Диана Сабурова зарегистрировала в Москве ИП — она планировала организовывать ивенты и прочие культмассовые мероприятия, в том числе и с участием Нурлана. Кроме того, у блогерши есть собственная компания по торговле напитками и табаком, зарегистрированная в Пресненском районе столицы.
Матрас во Внуково, наручники и билет в Алматы
Сабуров некоторое время находился в аэропорту Внуково и не мог улететь. Сообщалось, что у него нет денег на билет, и что за ним из Дубая вылетели два воздушных маршала, которые принудительно заберут его в город вылета. Ни юморист, ни его представители ситуацию не комментировали.
По данным Mash, комик прилетел в Москву из ОАЭ бизнес-классом. После отказа во въезде на паспортном контроле Сабуров несколько раз интересовался, последует ли депортация, затем лёг на раскладушку и заявил, что у него нет денег на обратный билет в Дубай. Когда ему пояснили, что депортация в ОАЭ возможна только в наручниках, деньги нашлись — Сабуров самостоятельно купил билет до Алматы. Ближайший рейс запланирован на послеобеденное время.
Пока Нурлан Сабуров связывается с адвокатами, он коротает время на матрасе во Внуково. Впереди — полет и полвека без России.
«Тренировки по расписанию» и распродажа брендов
Пока Сабуров ожидает выдворения, у его супруги Дианы, судя по соцсетям, «тренировки по расписанию». Более того, по данным SHOT, за несколько часов до задержания стендапера в аэропорту Внуково Диана Сабурова устроила распродажу брендовых вещей.
Самые дорогие лоты — сумочка Hermes herbag за 120 тысяч рублей и сумка Jacquemus за 40 тысяч рублей. Их Диана продаёт за полцены. Остальные вещи выставлены по более низким ценам:
- рубашка You wanna — ₽4300;
- гороховый костюм You wanna — ₽10800;
- платье-бардак вечернее — ₽5400;
- боди Mage — ₽5000;
- поло Massimo Dutti — ₽3200;
- пиджак Lime — ₽5500.
В итоге запрет на въезд, массовые отмены концертов, проблемы с бизнесом и вынужденный вылет из страны ставят под сомнение не только ближайшие планы Нурлана Сабурова, но и его дальнейшую карьеру: чем закончится эта история и удастся ли комику сохранить позиции, заработанные за годы работы в России, пока остается открытым вопросом.