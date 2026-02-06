Достижения.рф

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: задержание в аэропорту, критика СВО и будущее его карьеры

Нурлан Сабуров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Комика Нурлана Сабурова не пустили в Россию сразу по прилете из Дубая. Его задержали в столичном аэропорту Внуково и отвели в отдельное помещение. Стендаперу вручили официальный документ о запрете на въезд сроком на 50 лет, который вступил в силу 30 января. За что последовали такие меры, что будет с недвижимостью артиста и главный вопрос – сможет ли он продолжать строить карьеру без страны, сделавшей его звездой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Задержание в столичном аэропорту


Telegram-канал SHOT пишет, что Сабурова задержали сразу же после прилёта из Дубая в 4 утра 6 февраля. Комик летел рейсом компании FlyDubai. К комику подошли двое сотрудников и попросили пройти в отдельное помещение, где артист пытался дозвониться до адвоката и выяснить свои права. Там же ему выдали документ о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет, мотивировав это соображениями национальной безопасности.

По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. При этом, как пишут СМИ, причинами запрета въезда в страну также являются специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.

Нурлан Сабуров (фото: Instagram* @nurlan_saburov)

«У меня есть семья»: неудобный вопрос об СВО


Сабуров уже оказывался в центре скандального внимания за пределами России. В 2022 году во время выступления в Лос-Анджелесе, США, Сабурову из зала задали компрометирующий вопрос по поводу СВО — от юмориста потребовали высказать свою позицию о происходящих в мире событиях. Тогда комик замешкался, однако напрямую критиковать спецоперацию не стал.
«У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — в результате ответил он.

Дома, машины и сотни миллионов


В России у комика осталось имущество на десятки миллионов рублей. Как пишет SHOT, Сабуров владеет двухэтажным домом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 кв.м. в ЖК «Новорижский», где он жил с женой и тремя детьми. Всё имущество оценивается почти в 130 миллионов рублей.

Отдельно отмечается, что за карьеру в России стендапер «нашутил» и на дом на Новой Риге — его особняк оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

Нурлан Сабуров в ЧБД (фото: Instagram* @nurlan_saburov)

Кроме того, в собственности у ведущего шоу ЧБД оказался «Гелендваген» 2018 года с «кричащим» номером СБР стоимостью примерно 20 миллионов рублей. Также в его автопарке имеется Cadillac Escalade 2021 года, который оценивается в среднем в 11 миллионов. Таким образом, в общей сложности в России у него осталось имущество примерно на 160 миллионов рублей.

Не первое задержание


Стендапер уже попадал в похожую ситуацию. Сабурова останавливали в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года. Тогда ему хотели запретить возвращаться в страну в течение трех лет за нарушение правил въезда в РФ. Отмечалось, что он пытался незаконно легализоваться в стране.

Кроме того, припоминались его связи с лишенными гражданства России комиками Дмитрием Романовым и Славой Комиссаренко. Несмотря на то, что Сабуров давно и успешно выступает в России, российского гражданства он так и не получил.

Тур, который не состоится


Массовые отмены выступлений стали ещё одним тревожным сигналом. В общей сложности до конца года будут отменены 53 концерта Нурлана Сабурова по всей России. Ещё два выступления — в Раменском и Люберцах — сорвались незадолго до сегодняшнего задержания.

В марте комик планировал отправиться в большой тур по пяти городам — Челябинску, Златоусту, Магнитогорску, Орску и Оренбургу. Кроме того, были анонсированы ещё 48 концертов. Билеты на выступления стендапера стоили от 1700 до 7500 рублей. Ранее также отменялись концерты в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске — организаторы ссылались на «непреодолимые обстоятельства».

Нурлан Сабуров (фото: Instagram* @nurlan_saburov)

Бизнес в России, долги и новые ИП


Компания Нурлана Сабурова задолжала налоговой. В России комику принадлежит ООО «Сабр продакшн», которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ и через которую он организовывал все свои концерты. Компанию комик зарегистрировал в апреле 2025 года, указав уставной капитал в размере 200 тысяч рублей. Сам Сабуров бизнесом не управляет — гендиректором значится Сергей Бушев. На конец прошлого года у фирмы остались долги по налогам на сумму около 18–18,5 тысячи рублей.

Несколько дней назад жена комика Диана Сабурова зарегистрировала в Москве ИП — она планировала организовывать ивенты и прочие культмассовые мероприятия, в том числе и с участием Нурлана. Кроме того, у блогерши есть собственная компания по торговле напитками и табаком, зарегистрированная в Пресненском районе столицы.

Матрас во Внуково, наручники и билет в Алматы


Сабуров некоторое время находился в аэропорту Внуково и не мог улететь. Сообщалось, что у него нет денег на билет, и что за ним из Дубая вылетели два воздушных маршала, которые принудительно заберут его в город вылета. Ни юморист, ни его представители ситуацию не комментировали.

По данным Mash, комик прилетел в Москву из ОАЭ бизнес-классом. После отказа во въезде на паспортном контроле Сабуров несколько раз интересовался, последует ли депортация, затем лёг на раскладушку и заявил, что у него нет денег на обратный билет в Дубай. Когда ему пояснили, что депортация в ОАЭ возможна только в наручниках, деньги нашлись — Сабуров самостоятельно купил билет до Алматы. Ближайший рейс запланирован на послеобеденное время.

Пока Нурлан Сабуров связывается с адвокатами, он коротает время на матрасе во Внуково. Впереди — полет и полвека без России.

«Тренировки по расписанию» и распродажа брендов


Пока Сабуров ожидает выдворения, у его супруги Дианы, судя по соцсетям, «тренировки по расписанию». Более того, по данным SHOT, за несколько часов до задержания стендапера в аэропорту Внуково Диана Сабурова устроила распродажу брендовых вещей.

Нурлан и Диана Сабуровы (фото: Instagram* @saburova_diana)

Самые дорогие лоты — сумочка Hermes herbag за 120 тысяч рублей и сумка Jacquemus за 40 тысяч рублей. Их Диана продаёт за полцены. Остальные вещи выставлены по более низким ценам:
  • рубашка You wanna — ₽4300;
  • гороховый костюм You wanna — ₽10800;
  • платье-бардак вечернее — ₽5400;
  • боди Mage — ₽5000;
  • поло Massimo Dutti — ₽3200;
  • пиджак Lime — ₽5500.

В итоге запрет на въезд, массовые отмены концертов, проблемы с бизнесом и вынужденный вылет из страны ставят под сомнение не только ближайшие планы Нурлана Сабурова, но и его дальнейшую карьеру: чем закончится эта история и удастся ли комику сохранить позиции, заработанные за годы работы в России, пока остается открытым вопросом.

Анастасия Чинкова

