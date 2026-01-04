Симоньян опубликовала видео к 60-летию Кеосаяна
Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео к 60-летию Кеосаяна
4 января главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась в соцсетях видеороликом в память о своем муже — режиссере Тигране Кеосаяне, который ушел из жизни в прошлом году после тяжелой болезни. В этот день ему могло бы исполниться 60 лет.
По словам журналистки, после смерти мужа заметно ухудшилось и ее собственное состояние: на прощании она с трудом держалась на ногах и едва сдерживала слезы у гроба. Позже Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания.
Она рассказала, что из-за химиотерапии полностью выпали волосы, временами пропадает вкус и не хватает сил, однако она продолжает терапию, потому что для нее важно поправиться и поднять детей.
«Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите», — подписала Симоньян публикацию в телеграм-канале.
Симоньян воспитывает троих детей, рожденных в браке с Кеосаяном: дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта. Она отмечает, что старается сохранить для них память об отце — показывает его фильмы, интервью и архивные записи, подобные тем, что вошли в опубликованное к его 60-летию видео.