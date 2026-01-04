04 января 2026, 14:19

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео к 60-летию Кеосаяна

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

4 января главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась в соцсетях видеороликом в память о своем муже — режиссере Тигране Кеосаяне, который ушел из жизни в прошлом году после тяжелой болезни. В этот день ему могло бы исполниться 60 лет.





По словам журналистки, после смерти мужа заметно ухудшилось и ее собственное состояние: на прощании она с трудом держалась на ногах и едва сдерживала слезы у гроба. Позже Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания.



Она рассказала, что из-за химиотерапии полностью выпали волосы, временами пропадает вкус и не хватает сил, однако она продолжает терапию, потому что для нее важно поправиться и поднять детей.





«Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите», — подписала Симоньян публикацию в телеграм-канале.