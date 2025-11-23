«Приходит и смотрит»: Маргарита Симоньян рассказала о мистике после смерти мужа

23 ноября 2025, 13:34

Симоньян сообщила о коте, который приходит к её дому после смерти Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала подписчикам в социальных сетях о необычном визитёре. В своём личном блоге она сообщила, что после смерти её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, к их дому каждый день стал приходить чёрный кот.





Симоньян подчеркнула, что она не склонна верить в мистику, однако это повторяющееся явление её поразило. Журналистка описала животное как упитанного кота чёрного окраса с проседью. Она дала подробности поведения животного. Кот не даёт брать себя на руки и отказывается заходить внутрь дома.

«Даём поесть — почти не ест. Просто молча сидит у двери (она стеклянная) и смотрит внутрь дома очень осмысленными глазами», — пояснила Маргарита.

