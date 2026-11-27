27 ноября 2026, 11:30

Юлия Zivert (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Zivert — российская поп-певица, получившая известность в 2017 году благодаря композициям «Чак» и «Анестезия». Настоящая популярность пришла к исполнительнице в конце 2018-го после выхода песни Life, которая вскоре стала одним из главных хитов российской эстрады. Поначалу могло показаться, что артистка появилась на музыкальной сцене совершенно неожиданно. Однако за стремительным успехом стояли годы поисков себя, смена профессий и настойчивое желание выступать перед публикой. Добившись признания, артистка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, из-за которых ей пришлось временно отказаться от концертов. 28 ноября певице исполняется 36 лет. О ее детстве, творческом пути, личной жизни и возвращении на сцену — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Zivert: детство и юность Как Юлия Зиверт стала певицей: от работы стюардессой до первых успехов Песня Life и всероссийская популярность Zivert Работа в клубе go-go: что известно о прошлом Zivert Личная жизнь Zivert: почему певица скрывает отношения Болезнь Zivert: почему певица приостановила карьеру Zivert сейчас

Биография Zivert: детство и юность

Юлия Zivert (фото: Instagram* / _zivert)

«Мне казались романтичными истории, когда человек из маленького города уезжает в большой мегаполис, там начинает все сбываться — история американской мечты. Но я изначально из большого города, мне хотелось уехать в еще более далекое, незнакомое место, чтобы мотивация была. И там карабкаться, заново все строить», — рассказывала артистка.

Как Юлия Зиверт стала певицей: от работы стюардессой до первых успехов

Юлия Zivert (фото: Instagram* / _zivert)

Песня Life и всероссийская популярность Zivert

Юлия Zivert (фото: Instagram* / _zivert)

Работа в клубе go-go: что известно о прошлом Zivert

Юлия Zivert и Алла Пугачева (фото: Instagram* / _zivert)

«Ничего такого я в этом не вижу. Да, я адски выгляжу на этих фотографиях. Но посмотрите на себя 10 лет назад! Мы все были адские. Мода была на ужасные брови. Еще был такой возраст. Хотелось носить какую-то вычурную, вульгарную одежду, чтобы казаться старше и сексуальнее. Меня это абсолютно никаким образом не унижает. Это был мой путь к мечте. Он начинался так и привел меня к тому, кем я являюсь сейчас», — отметила Юля.

Личная жизнь Zivert: почему певица скрывает отношения

Юлия Zivert (фото: Instagram* / _zivert)

«Конкретных предложений от него не поступало. Ну, может, были намеки, что он не против со мной погулять. Но я на такие штуки даже не отвечаю. Мне это неинтересно. Да, о моей личной жизни никто ничего не знает. Я и так все время на виду и открыта. При помощи музыки вытаскиваю из себя очень много, всю свою душу выворачиваю наизнанку», — говорила Юлия Зиверт.

Юлия Zivert (фото: Instagram* / _zivert)

Болезнь Zivert: почему певица приостановила карьеру

«Я периодически подлечивала лишь следствия. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Закалывалась блокадами, чтобы провести концерты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии», — признавалась Zivert.

Юлия Zivert (фото: Instagram* / _zivert)

«Несмотря на то, что долгое время я не вела концертную жизнь и не присутствовала активно в медиа, люди меня по-прежнему помнят, любят и ждут. Это очень приятно и придает новых сил», — откровенничала исполнительница.

Zivert сейчас