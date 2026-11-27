«Медленно уничтожала себя»: как бывшая стюардесса Zivert покорила российскую эстраду, почему отказала Гуфу и как пережила тяжелую болезнь?
Zivert — российская поп-певица, получившая известность в 2017 году благодаря композициям «Чак» и «Анестезия». Настоящая популярность пришла к исполнительнице в конце 2018-го после выхода песни Life, которая вскоре стала одним из главных хитов российской эстрады. Поначалу могло показаться, что артистка появилась на музыкальной сцене совершенно неожиданно. Однако за стремительным успехом стояли годы поисков себя, смена профессий и настойчивое желание выступать перед публикой. Добившись признания, артистка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, из-за которых ей пришлось временно отказаться от концертов. 28 ноября певице исполняется 36 лет. О ее детстве, творческом пути, личной жизни и возвращении на сцену — в материале «Радио 1».
Биография Zivert: детство и юностьБудущая певица родилась в Москве 28 ноября 1990 года. При рождении девочку назвали Юлией Дмитриевной Сытник, однако первые годы жизни она провела в Одессе. После развода родителей Юля, как и ее старшая сестра Диана, взяла фамилию матери — Ирмы Зиверт.
Мать артистки открыла в Москве магазин одежды, а бабушка прекрасно шила. Поэтому интерес к моде и чувство стиля Юлия во многом унаследовала от родственниц. Помимо этого, девочка занималась бальными танцами, увлекалась английским языком и постоянно пела. Правда, музыкальную школу она не посещала и профессионального вокального образования в детстве не получала.
После окончания школы Юлия собиралась стать дизайнером и поступила в соответствующий вуз. Однако из-за финансовых трудностей ей пришлось оставить учебу. Сначала девушка попробовала себя во флористике, а затем решила освоить совершенно другую профессию — устроилась стюардессой.
Юлию привлекала не только возможность хорошо зарабатывать, но и перспектива знакомиться с новыми людьми. К тому же любовь к путешествиям появилась у нее еще в детстве: родители часто брали дочь с собой в командировки, поэтому поездки и новые впечатления давно стали частью ее жизни.
Работа в авиации казалась Юле возможностью приблизиться к еще одной мечте. Она знала, что некоторые авиакомпании отправляют бортпроводников в длительные командировки в США, где те могут оставаться на неделю. Девушка увлекалась зарубежной музыкой и представляла, как однажды выйдет петь на улицу в американском городе, привлечет внимание прохожих и благодаря этому начнет музыкальную карьеру за океаном.
«Мне казались романтичными истории, когда человек из маленького города уезжает в большой мегаполис, там начинает все сбываться — история американской мечты. Но я изначально из большого города, мне хотелось уехать в еще более далекое, незнакомое место, чтобы мотивация была. И там карабкаться, заново все строить», — рассказывала артистка.
Как Юлия Зиверт стала певицей: от работы стюардессой до первых успеховПрофессии бортпроводницы Юлия посвятила четыре года. Сначала она обслуживала обычные пассажирские рейсы, а позднее перешла в бизнес-авиацию, где работала с VIP-клиентами. Несмотря на интересные знакомства и возможность путешествовать, со временем девушка устала от жизни по строгому расписанию, обязательного дресс-кода и постоянных ограничений.
Творческой натуре Юлии хотелось свободы и самореализации, поэтому она решила оставить авиацию и наконец заняться музыкой. Девушка считала, что природных данных достаточно, чтобы начать карьеру, а профессиональные навыки можно развить и отточить. Она нашла подходящую студию и приступила к занятиям. Первое серьезное признание пришло в 2016 году: Юлия победила во Всероссийском конкурсе исполнителей.
Широкое внимание пользователей интернета певица привлекла после публикации ролика на песню «Чак». Вскоре она представила следующую композицию — «Анестезия». После выхода этих работ на молодую исполнительницу обратило внимание «Первое музыкальное издательство», сотрудничавшее с такими звездами, как Дима Билан, Ева Польна и Нюша.
В конце 2017 года Юлию пригласили в эфир программы «Пусть говорят». Там начинающая артистка исполнила кавер на знаменитую композицию «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Новая версия песни впоследствии стала саундтреком к картине «Чернобыль. Зона отчуждения». Вскоре после этого певица выпустила свой первый мини-альбом «Сияй».
Песня Life и всероссийская популярность ZivertНастоящий прорыв в карьере Zivert произошел благодаря композиции Life. В 2019 году песня стремительно поднялась в музыкальных чартах и сделала исполнительницу одной из самых востребованных певиц страны. Именно после этого успеха имя Юлии стало знакомо широкой аудитории.
Артистка рассказывала, что при создании клипа на Life хотела передать особое состояние одиночества и одновременно причастности к жизни большого города. Ей было важно показать человека, который растворяется в бесконечном потоке событий, наблюдает за чужими судьбами и при этом остается частью происходящего.
После успеха Life карьера Юлии пошла в гору. Ее начали приглашать на светские мероприятия и музыкальные премии, а сама исполнительница привлекала внимание не только песнями, но и необычными сценическими образами. Zivert выбирала оригинальные наряды, экспериментировала со стилем и постепенно сформировала узнаваемый сценический имидж.
Публика тепло приняла альбом Vinyl #1, в который вошли популярные композиции Beverly Hills и Credo. Успешными оказались и музыкальные коллаборации артистки с другими исполнителями. Вместе с NILETTO она записала трек «Fly 2», с Мотом выпустила «Паруса», а с Бастой представила песню «неболей». Последняя композиция особенно тронула Аллу Пугачеву и довела певицу до слез.
Высокую оценку слушателей получили и кавер-версии в исполнении Zivert. Юлия представила собственную интерпретацию песни «Айсберг», а также записала с Димой Биланом его композицию «Это была любовь».
По мере роста популярности исполнительницы внимание публики все чаще переключалось и на ее личную жизнь. Однако Юлия не спешила делиться подробностями отношений и предпочитала оставлять вопросы о семье за пределами публичного пространства. О некоторых эпизодах своей биографии она рассказывала лишь в общих чертах, а отдельные факты вовсе не комментировала.
Работа в клубе go-go: что известно о прошлом ZivertНесколько лет назад в интернете широко разошлись фотографии, на которых 20-летняя Юлия танцует в откровенном наряде в клубе go-go. Снимки вызвали обсуждение в социальных сетях, однако саму певицу их появление не смутило.
Она призналась, что даже удивлена, почему эти кадры не попали в открытый доступ раньше: девушка никогда намеренно не скрывала этот период своей жизни и сохранила некоторые подобные фотографии в социальных сетях.
Юлия спокойно отнеслась к обсуждению своего прошлого и подчеркнула, что не видит ничего предосудительного в прежней работе. По ее словам, в молодости ей хотелось экспериментировать с внешностью, носить яркую и порой вызывающую одежду, выглядеть взрослее и сексуальнее. Сегодня артистка воспринимает тот период как часть собственного пути к музыкальной карьере.
«Ничего такого я в этом не вижу. Да, я адски выгляжу на этих фотографиях. Но посмотрите на себя 10 лет назад! Мы все были адские. Мода была на ужасные брови. Еще был такой возраст. Хотелось носить какую-то вычурную, вульгарную одежду, чтобы казаться старше и сексуальнее. Меня это абсолютно никаким образом не унижает. Это был мой путь к мечте. Он начинался так и привел меня к тому, кем я являюсь сейчас», — отметила Юля.
Личная жизнь Zivert: почему певица скрывает отношенияНесмотря на популярность, Юлия Зиверт остается одной из самых закрытых исполнительниц российской эстрады. Певица редко говорит о романтических отношениях, не спешит подтверждать слухи и не стремится превращать личную жизнь в часть публичного образа. Она не устраивает показательных выходов с предполагаемыми возлюбленными и старается не допускать посторонних в свое личное пространство.
По слухам, более десяти лет назад Юлия встречалась с диджеем Невским, настоящее имя которого — Евгений Кушнир. В интернете можно найти совместные фотографии молодого человека и певицы, однако сама Zivert никогда не подтверждала и не опровергала информацию об их возможном романе.
Исполнительница не раз жаловалась, что поклонники и журналисты слишком часто принимают обычное общение с мужчинами за начало романтических отношений. По ее словам, достаточно записать совместную песню или просто поговорить с коллегой, чтобы в интернете появились предположения о новом романе.
Так произошло и в 2019 году, когда Юлии приписали отношения с Егором Кридом. Певица поспешила опровергнуть слухи. При этом рэпер Гуф сам рассказывал Ксении Собчак, что пытался привлечь внимание Zivert.
По словам музыканта, он написал Юлии в личные сообщения, похвалил ее и рассказал об этом в социальных сетях. Однако певица ответила коротким «спасибо», после чего Гуф решил не продолжать общение. Он предположил, что девушка уже состоит в отношениях.
«Конкретных предложений от него не поступало. Ну, может, были намеки, что он не против со мной погулять. Но я на такие штуки даже не отвечаю. Мне это неинтересно. Да, о моей личной жизни никто ничего не знает. Я и так все время на виду и открыта. При помощи музыки вытаскиваю из себя очень много, всю свою душу выворачиваю наизнанку», — говорила Юлия Зиверт.В последующие годы пресса продолжала обсуждать возможные отношения Юлии с NILETTO, однако артистка не стала раскрывать подробности своего общения с коллегой. Летом 2026 года внимание поклонников привлекли ролики с участием Zivert и ее продюсера Богдана Леоновича. На кадрах певица танцевала и обнималась с мужчиной во время вечеринки, что спровоцировало слухи об их возможном романе.
При этом сама Юлия продолжает придерживаться прежней позиции: она не считает необходимым рассказывать публике о своих отношениях. Певица отмечала, что поклонники в свое время смогут узнать только имя ее будущего мужа и отца ребенка. Остальные подробности личной жизни она намерена оставить при себе.
Болезнь Zivert: почему певица приостановила карьеруПосле всероссийского успеха Юлия Зиверт продолжала активно работать. Она выпускала новые песни и альбомы, выступала с концертами, участвовала в телевизионных проектах и занимала место в жюри шоу «ТАНЦЫ» и «Голос». Однако плотный график и постоянные нагрузки постепенно сказались на здоровье артистки.
В 2023 году певице пришлось временно приостановить творческую деятельность из-за серьезных проблем со спиной. Позднее Юлия признавалась, что долго пыталась справиться с последствиями болезни, но не устраняла ее причину.
«Я периодически подлечивала лишь следствия. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Закалывалась блокадами, чтобы провести концерты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии», — признавалась Zivert.В июне 2023 года Юлия выступила с большим концертом в Перми. Для певицы это выступление стало важной проверкой: ей хотелось убедиться, что публика по-прежнему помнит ее и ждет возвращения. Однако концерт не означал, что проблемы со здоровьем остались позади: у исполнительницы диагностировали остеохондроз. Заболевание сопровождалось сильными болями, связанными с защемлением позвонков, а также паническими атаками.
В феврале 2024 года Zivert вновь объявила о вынужденной паузе в концертной деятельности. Певица сообщила об отмене запланированных выступлений до осени. При этом от участия в телевизионном шоу «Голос» она не отказалась и продолжила работу в качестве наставника.
В июне того же года Юлия рассказала поклонникам, что ее самочувствие улучшилось. К осени 2024-го артистка смогла полноценно вернуться на сцену. Поклонники с радостью встретили певицу после продолжительного отсутствия, а сама она призналась, что особенно ценит поддержку слушателей.
«Несмотря на то, что долгое время я не вела концертную жизнь и не присутствовала активно в медиа, люди меня по-прежнему помнят, любят и ждут. Это очень приятно и придает новых сил», — откровенничала исполнительница.После возвращения Юлия продолжила концертную деятельность и вновь стала выступать на крупных площадках. В июле она дала сольный концерт на ВТБ Арене.