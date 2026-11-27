27 ноября 2026, 08:48

Виктория Портфолио (Фото: Instagram* @victoriaportfolio)

Финансовый управляющий блогерши Виктории Быковой, известной под псевдонимом Виктория Портфолио, добивается передачи прав на три товарных знака в счет ее долгов. Ранее она рассказывала подписчикам о своей роскошной жизни. Об этом сообщает Baza.