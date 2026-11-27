У блогерши Виктории Портфолио могут забрать права на псевдоним из-за долгов
Финансовый управляющий блогерши Виктории Быковой, известной под псевдонимом Виктория Портфолио, добивается передачи прав на три товарных знака в счет ее долгов. Ранее она рассказывала подписчикам о своей роскошной жизни. Об этом сообщает Baza.
Летом 2026 года Быкова получила статус банкрота. Ее задолженность перед кредиторами достигает почти 70 миллионов рублей.
Спор касается товарных знаков Victoria Portfolio, Zlata Bykova и Miroslava Bykova. По сведениям издания, их оформили на сестру блогерши Яну Фролову. Управляющий считает, что родственница владеет ими лишь на бумаге, а сама Быкова использует бренды и получает доход от рекламы.
Суд запретил Фроловой продавать товарные знаки или передавать права на них. Если управляющему удастся доказать свою позицию, бренды могут направить на погашение долгов.
Виктория продолжает вести соцсети и рассказывать в них о дочерях. Недавно она объявила о совместном с ними туре по шести российским городам.
Читайте также: