Раскрыта зарплата Макана за год службы в Росгвардии
Рэпер Макан, настоящее имя которого Андрей Косолапов, за год срочной службы в Росгвардии получит около 27 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.
Большую часть этого времени артисту платили по 2086 рублей в месяц без учета надбавок. Недавно сумму увеличили до 2758 рублей. Сослуживцы музыканта рассказали, что в начале года он часто посещал ансамбль воинской части. Позже Косолапов участвовал в концертах Росгвардии, в том числе поздравлял женщин с 8 Марта и выступал перед офицерами.
Артист заступал в наряд помощником дежурного по парку и регулярно выходил на пробежки в шесть утра. По информации издания, он купил тренажеры для общего спортзала и выступил на турнире ОДОН по боксу. Несколько недель рэпер провел в госпитале. Как пишет Mash, причиной могла стать пневмония. Косолапову разрешали пользоваться телефоном без ограничений. Остальным срочникам его выдавали только по выходным.
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