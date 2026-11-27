27 ноября 2026, 08:26

Рэпер Макан получит около 27 тысяч рублей за год службы в Росгвардии

Андрей Косолапов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Рэпер Макан, настоящее имя которого Андрей Косолапов, за год срочной службы в Росгвардии получит около 27 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.