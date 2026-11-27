Идеей Виктории Бони отпраздновать день рождения в Дубае воспользовались мошенники
Виктория Боня рассказала о мошенниках, продающих приглашения на её день рождения
Сегодня российской телеведущей и блогеру Виктории Боне исполняется 47 лет. Звезда решила отметить день рождения в Дубае и позвать на праздник не только близких, но и подписчиц — этим быстро воспользовались мошенники. О случившемся стало известно из личного блога Бони.
Живущая рядом с Монако телеведущая предложила желающим опубликовать короткие видео под её постом и объяснить, почему они хотят приехать. Звезда уточнила, что выберет двух или трёх поклонниц. Условие — находиться в Дубае или готовность самостоятельно добраться туда. По словам Бони, вечеринку она проведёт 27 или 28 ноября.
«Свою аудиторию я считаю своей семьёй, поэтому хочется сделать что-то необычное для вас», — пояснила блогер на видео.Вскоре после этого активизировались мошенники. Они начали продавать приглашения на праздник за 1000 долларов (примерно 82 тысячи рублей). Боня заметила это и предупредила подписчиков: такие предложения исходят только от аферистов. Звезда уже не раз сталкивалась с мошенниками и критиковала поклонников, которые продолжают им доверять и переводить деньги.
Напомним, что за годы публичной карьеры Боня стала известна не только по телевизионным проектам, включая участие в реалити-шоу «Дом-2», но и запомнилась людям из-за своих конфликтов с другими знаменитостями и громких романов. Подробнее о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».