27 ноября 2026, 02:03

Виктория Боня рассказала о мошенниках, продающих приглашения на её день рождения

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Сегодня российской телеведущей и блогеру Виктории Боне исполняется 47 лет. Звезда решила отметить день рождения в Дубае и позвать на праздник не только близких, но и подписчиц — этим быстро воспользовались мошенники. О случившемся стало известно из личного блога Бони.





Живущая рядом с Монако телеведущая предложила желающим опубликовать короткие видео под её постом и объяснить, почему они хотят приехать. Звезда уточнила, что выберет двух или трёх поклонниц. Условие — находиться в Дубае или готовность самостоятельно добраться туда. По словам Бони, вечеринку она проведёт 27 или 28 ноября.



«Свою аудиторию я считаю своей семьёй, поэтому хочется сделать что-то необычное для вас», — пояснила блогер на видео.