12 марта 2026, 15:09

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте/evgenyponasenkov)

Евгений Понасенков* известен далеко за пределами научных кругов. Историк, блогер, режиссер и телеведущий, получивший прозвище Маэстро, часто оказывается в центре громких скандалов. Его противоречивые книги о войне 1812 года вызвали ярость коллег, суды с историком-расчленителем закончились победой, а драка в центре Москвы привела к смертельному исходу. Как Понасенков* стал мемом и за что получил статус иноагента — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Маэстро Противоречивые книги и критика коллег Победа над историком-расчленителем Театр, ТВ и «прекрасный тенор» Мемы и конфликт с Навальным** Статус иноагента и шутки о России Смертельная драка на Арбате Личная жизнь и слухи об ориентации***

Детство и юность Маэстро

Противоречивые книги и критика коллег

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте/evgenyponasenkov)

Победа над историком-расчленителем

Театр, ТВ и «прекрасный тенор»

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте/evgenyponasenkov)

Мемы и конфликт с Навальным**

«Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу».

Статус иноагента и шутки о России

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте/evgenyponasenkov)

Смертельная драка на Арбате

Личная жизнь и слухи об ориентации***