Мемы, суд с историком-расчленителем и смертельная драка на Арбате: все скандалы Маэстро Евгения Понасенкова*. Где он сейчас?
Евгений Понасенков* известен далеко за пределами научных кругов. Историк, блогер, режиссер и телеведущий, получивший прозвище Маэстро, часто оказывается в центре громких скандалов. Его противоречивые книги о войне 1812 года вызвали ярость коллег, суды с историком-расчленителем закончились победой, а драка в центре Москвы привела к смертельному исходу. Как Понасенков* стал мемом и за что получил статус иноагента — в материале «Радио 1».
Детство и юность МаэстроЕвгений Понасенков* родился 13 марта 1982 года в Москве в интеллигентной семье. Мать работала в технической отрасли, отец имел медицинское образование, так как принадлежал к династии военных врачей. С детства мальчик проявлял незаурядные способности: придумывал сюжетные игры для окрестной детворы, а на ночь слушал книги о наполеоновских войнах, которые читал отец.
Родители отдали способного ребенка в спецшколу с гуманитарным уклоном. В свободное время мальчик пропадал в библиотеке при музее, посвященном Бородинской битве, изучая документы и карты тех лет.
В старших классах Понасенков* написал первые научно-публицистические работы, а в 1999 году без труда поступил на истфак. На кафедре он углубленно изучал эпоху Наполеона, однако диплом так и не получил — ушел на последнем курсе. Однако это не помешало ему впоследствии читать лекции и выступать на конференциях.
Противоречивые книги и критика коллегВ 2000-х годах Понасенков* стал автором противоречивых исторических книг. В работе «Правда о войне 1812 года» он представил Наполеона невиновной стороной, а Кутузова и Александра I обвинил в бездарности. Маэстро описал свое видение этой эпохи, изменив факты, чем поставил коллег в тупик.
В 2017 году он опубликовал «Первую научную историю войны 1812 года», которая вызвала настоящий скандал. Историк Олег Соколов, впоследствии осужденный за убийство и расчленение аспирантки, подал на Понасенкова* в суд. Несмотря на критику, книга стала бестселлером.
Победа над историком-расчленителемВ декабре 2024 года стало известно, что Понасенков* одержал победу в суде над Олегом Соколовым, известным убийством аспирантки Анастасии Ещенко. Суд обязал историка выплатить коллеге 320 тысяч рублей за присвоение его научных трудов.
Как пишут СМИ, блогер подал иск, обвинив бывшего доцента СПбГУ в краже своих идей. Выплаты производятся ежемесячно из пенсии Соколова и его заработка в колонии.
Ранее Понасенков* уже дважды выигрывал суды против коллеги, который, кстати, утверждал, что действия Маэстро стали для него «психотравмирующим» фактором, толкнувшим на преступление.
Театр, ТВ и «прекрасный тенор»В начале 2010-х Понасенков* работал на телевидении, вел цикл «Драматургия истории», участвовал в передачах «Сегодня утром», проекте «Вольнодумцы» с Александром Невзоровым*, вел лекции на канале «Дождь»* (СМИ-иноагент). В кино сыграл второстепенные роли в фильмах «Бой с тенью 3», «Борис Годунов», «По лезвию бритвы».
В театре начинал как постановщик в Центре имени Мейерхольда, создал театр «Тайна» и поставил спектакль «Линия неба», где играла Юлия Бордовских. Неожиданно для всех обнаружил вокальный талант и продемонстрировал его в сольных программах «Знаменитые арии» и «Песни Александра Вертинского».
Итальянская певица Фьоренца Коссотто назвала его «прекрасным тенором». После этого Понасенков* в обновленном портфолио начал писать, что он ученый, писатель, режиссер и музыкант.
На Олимпиаде-2008 в Пекине он руководил музыкальной программой. А на банкете после импровизации, представленной Филиппом Киркоровым, спел вместе с Дианой Вишневой старый фокстрот.
Мемы и конфликт с Навальным**В 2018 году на YouTube-канале, который Маэстро ведет с 2013 года, появилось видео, как он прогуливается по парку, «созерцая прекрасное». Ролик разошелся на шутки, а в 2021 году оформился в самостоятельный мем, прославивший Понасенкова* в TikTok.
Маэстро объяснил свою внезапную популярность тем, что подростки любят «обезьянничать», поэтому вид обычного человека с интересной походкой вызвал такой ажиотаж. Маэстро даже снялся в анонсе «Вечернего Урганта», повторив свою знаменитую походку вместе с Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым.
Еще один не менее, если не самый известный мем родился из фразы Понасенкова* в выпуске об армии Наполеона:
«Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу».Эту фразу использовал Алексей Навальный**, запостив фото Греты Тунберг с этими словами. На претензии Понасенкова о плагиате оппозиционер ответил, что автор всем и так известен.
Статус иноагента и шутки о РоссииВесной 2022 года Понасенкова* признали иноагентом. С тех пор он неоднократно пытался оспорить статус, но тщетно. Представитель Минюста заявил, что историк записал более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации». На слушании отмечалось, что он снимал ролики с участием других иноагентов и сравнивал Россию с европейскими странами.
После введения закона, запрещающего покупку рекламы у иноагентов, Понасенков* начал искать новые способы заработка за границей. Telegram-канал «Редакция ШМЕЛЬ» опубликовал видео с его выступления на Кипре, где историк шутил о России и предлагал за значительную сумму ужин с поклонниками. Перед началом концерта он с иронией поинтересовался, есть ли в зале представители силовых структур.
Смертельная драка на АрбатеЛетом 2023 года в центре Москвы произошла смертельная потасовка, в которой оказался замешан Масэтро. По словам блогера, он с приятелем Рамисом Зариповым столкнулся с 55-летним Олегом Дибровым, гендиректором местной юрфирмы. Последний проявил агрессию, оскорблял и угрожал, не давая им пройти. Друг историка оттолкнул мужчину, тот упал и получил серьезную травму. Полицию вызвал сам Понасенков*, никакого задержания не было.
Диброва госпитализировали, врачи сделали трепанацию черепа, но состояние ухудшилось из-за пневмонии. Через несколько дней он скончался, не приходя в сознание. В отношении Зарипова изначально возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но позже переквалифицировали на часть 1 статьи 109 УК.
Личная жизнь и слухи об ориентации***В молодости Маэстро был поглощен учебой и книгами, упустив «романтичный период». Жены и детей, по информации из открытых источников, у него нет. В прессе распространялись слухи о его нетрадиционной ориентации***, но историк их не комментирует.
В июле 2022 года в шутку предложил желающим провести с ним ночь за 15 миллионов рублей. Таким образом он пытался снизить напряжение из-за происходящих событий в мире. Свободное время посвящает путешествиям по Европе и общению с семьей, чем делится в Instagram****.