«В её возрасте это нормально»: Пугачеву видели с тростью — фото

12 марта 2026, 14:16

Певицу Аллу Пугачеву видели с тростью

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

76-летняя Алла Пугачёва впервые за долгое время вышла в свет. Певицу вместе с супругом, 49-летним Максимом Галкиным* заметили на одной из улиц Кипра. Фото пары сделала местная жительница Алина и опубликовала в своём блоге.





На снимке Алла Борисовна оделась в бомбер, розовый свитер, джинсы и кроссовки. В руках у неё трость, но, судя по кадру, артистка была в хорошем настроении и улыбалась. Галкин* обнимал жену и нёс большой букет жёлтых тюльпанов. Пост вызвал активное обсуждение в соцсетях.





«В её возрасте это нормально», «Наверное, тяжело долго гулять», «Слишком исхудала за границей», — отметили юзеры.