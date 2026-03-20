Певица Юта выступит с большим юбилейным концертом в Кремле
25 марта в Государственном Кремлёвском дворце состоится юбилейный концерт заслуженной артистки России Юты. Об этом сообщила пресс-служба Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Певица отметит 25-летие творческой деятельности большим выступлением в сопровождении симфонического оркестра и легендарного ансамбля.
За годы на сцене артистка выпустила 12 сольных альбомов и написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, включая популярный проект «Солдаты». Её песни «Хмель и солод», «Жили-были» и «Любимый мой» давно стали узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.
В последние годы в репертуаре певицы появились композиции, посвящённые поддержке российских военных. Так, песня «За жизнь» получила негласный статус гимна СВО, а клип «Струна» собрал более 20 миллионов просмотров. В 2022 году указом президента России Владимира Путина Юте было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Читайте также: