У Лерчек начнется курс химиотерапии

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) уже завтра начнёт курс химиотерапии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на близких сетевой знаменитости.



Её возлюбленный Луис Сквиччиарини подтвердил информацию о диагнозе — рак желудка IV стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Он также рассказал, что несколько лет назад из‑за этой же болезни умер его брат. Бойфренд пациентки добавил, что не исключает наличие метастазов у Чекалиной и в лёгких.

Ранее сообщалось, что онкологию у Лерчек выявили после родов. На фоне происходящего мать блогерши попросила не тревожить семью.

Перед этим стало известно, куда направят Лерчек после страшного диагноза.

Никита Кротов

