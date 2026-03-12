У Лерчек начнется курс химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) уже завтра начнёт курс химиотерапии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на близких сетевой знаменитости.
Её возлюбленный Луис Сквиччиарини подтвердил информацию о диагнозе — рак желудка IV стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Он также рассказал, что несколько лет назад из‑за этой же болезни умер его брат. Бойфренд пациентки добавил, что не исключает наличие метастазов у Чекалиной и в лёгких.
Ранее сообщалось, что онкологию у Лерчек выявили после родов. На фоне происходящего мать блогерши попросила не тревожить семью.
Перед этим стало известно, куда направят Лерчек после страшного диагноза.
