16 сентября 2025, 16:55

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова вновь в центре внимания: 56-летняя певица неожиданно стала героиней вирусного мема, а её старые хиты — трендом среди молодежи. На фоне возросшей популярности певица дала интервью Ксении Собчак. О личной жизни, долгах, харассменте и других откровениях артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Новый взлёт звезды 90-х «Я ржала до слёз»: реакция Булановой на мем «Пафос — это пустота» Алла Пугачёва и Владимир Путин — настоящие звёзды «Если я поставила себе цель — хрен меня свернёшь» Жёстко о движении «Me Too»: «Это не харассмент, это проституция» Про долги мужа на 13 миллионов рублей: «Мы выдержали»

Новый взлёт звезды 90-х

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

«Я ржала до слёз»: реакция Булановой на мем

«У нас публика на самом деле неглупая. После этого танца завирусившегося мы читали комментарии — это отдельный вид искусства. Люди с таким чувством юмора! Я читала, ржала до слёз», — отметила Буланова.

«Я вообще в их работу не суюсь. Я не строгий начальник. У нас нет драконских правил, у нас в коллективе работать комфортно», — подчеркнула певица.

«Пафос — это пустота»

«Почему я себя ставлю выше тех людей, которые сидят в очереди? Кто я такая? Почему я себе могу это позволить?» — задалась вопросами Буланова.

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)



«Если бы я спасла от смерти кучу народу… И то такие люди вряд ли бы стали позволять себе открывать ногами дверь», — заявила Буланова.

«Пафос — это глупость, это пустота», — отметила певица.

Алла Пугачёва и Владимир Путин — настоящие звёзды

«Алла Пугачёва — звезда, конечно. Я была ещё маленькая, я слушала её песни, и для меня она до 85-го года — просто эталон. Валерий Леонтьев — звезда, безусловно. Алиса Фрейндлих, Владимир Путин», — рассказала Татьяна.

«Если я поставила себе цель — хрен меня свернёшь»

«Когда меня пытаются сломать. Я на самом деле упёртый и упрямый человек. Если я поставила себе какие-то цели, планы наметила— хрен меня свернёшь», — высказалась Татьяна о своей целеустремлённости.

Жёстко о движении «Me Too»: «Это не харассмент, это проституция»

Татьяна Буланова в молодости (Фото: Telegram / @bulanovacom)



«Тебя никто не заставлял, не привязывал к кровати, это подсудное дело. Ты сама на это согласилась, пошла. Для чего? Ты понимала, что если ты поддашься, то получишь какие-то блага, продвижение и так далее. Понятно, что тебе противно и не хочется. Всё, ты стала звездой — молчи. А то через 15 лет вспомнила, что тебя кто-то к этому принуждал. Это не харассмент, это проституция», — высказалась Буланова.

«Для меня достоинство важнее, чем карьера», — заявила певица.

Про долги мужа на 13 миллионов рублей: «Мы выдержали»

Татьяна Буланова с мужем (Фото: Telegram / @bulanovacom)



«Это его партнёр взял кредит на 13 миллионов, Валера поручился, и потом благополучно все это тот человек похитил, и за поручительство сейчас он отвечает», — рассказала Татьяна.

«Я говорю: "Ничего, когда ты станешь потом олигархом, ты мне всё это компенсируешь"», — поделилась певица.