«Это проституция»: отношение к Пугачевой, миллионные долги мужа, харассмент. О чем Татьяна Буланова впервые рассказала Собчак
Татьяна Буланова вновь в центре внимания: 56-летняя певица неожиданно стала героиней вирусного мема, а её старые хиты — трендом среди молодежи. На фоне возросшей популярности певица дала интервью Ксении Собчак. О личной жизни, долгах, харассменте и других откровениях артистки читайте в материале «Радио 1».
Новый взлёт звезды 90-хЛетом 2025 года имя Татьяны Булановой вновь прогремело в интернете. Причиной неожиданной волны популярности стали танцы. Один из зрителей опубликовал видео с концерта певицы, где трое танцоров комично двигались под её лиричный хит «Один день». Контраст между грустной песней и наивной хореографией мгновенно сделал ролик вирусным — он превратился в полноценный мем.
Интернет тут же отреагировал — TikTok и Reels заполнили пародии, тысячи пользователей повторяли движения, а на концерты Булановой потянулась молодежь. Сама Татьяна неожиданно стала новой иконой зумеров, наравне с Надеждой Кадышевой.
«Я ржала до слёз»: реакция Булановой на мемВ интервью Ксении Собчак певица честно призналась, что к шумихе относится с юмором.
«У нас публика на самом деле неглупая. После этого танца завирусившегося мы читали комментарии — это отдельный вид искусства. Люди с таким чувством юмора! Я читала, ржала до слёз», — отметила Буланова.Её больше всего рассмешила пародия певицы Юлии Паршуты. Что до самой команды танцоров, то Татьяна признаётся: строгим начальником она не была никогда.
«Я вообще в их работу не суюсь. Я не строгий начальник. У нас нет драконских правил, у нас в коллективе работать комфортно», — подчеркнула певица.
«Пафос — это пустота»Татьяна Буланова известна своей скромностью и отсутствием звёздной болезни. В разговоре с Собчак она призналась, что чувствует себя некомфортно, когда предлагают привилегии.
«Почему я себя ставлю выше тех людей, которые сидят в очереди? Кто я такая? Почему я себе могу это позволить?» — задалась вопросами Буланова.Когда Ксения заметила, что Татьяна — суперзвезда, певица ответила, что «это всё очень условно.
«Если бы я спасла от смерти кучу народу… И то такие люди вряд ли бы стали позволять себе открывать ногами дверь», — заявила Буланова.
По её мнению, пафосные артисты — это просто глупые люди, а сама она всегда старается оставаться настоящей.
«Пафос — это глупость, это пустота», — отметила певица.
Алла Пугачёва и Владимир Путин — настоящие звёздыСебя знаменитостью Буланова не считает. Но в разговоре с Собчак она назвала имена, которые для неё лично — настоящие звёзды.
«Алла Пугачёва — звезда, конечно. Я была ещё маленькая, я слушала её песни, и для меня она до 85-го года — просто эталон. Валерий Леонтьев — звезда, безусловно. Алиса Фрейндлих, Владимир Путин», — рассказала Татьяна.
«Если я поставила себе цель — хрен меня свернёшь»Также Татьяна рассказала о своём характере, почему у неё не получается быть мягкой и покладистой и как она достигает поставленных целей.
«Когда меня пытаются сломать. Я на самом деле упёртый и упрямый человек. Если я поставила себе какие-то цели, планы наметила— хрен меня свернёшь», — высказалась Татьяна о своей целеустремлённости.
Жёстко о движении «Me Too»: «Это не харассмент, это проституция»Татьяна резко высказалась о движении «Me Too», заявив, что не понимает женщин, которые спустя годы заявляют о домогательствах, если они сознательно шли на компромисс ради карьеры.
«Тебя никто не заставлял, не привязывал к кровати, это подсудное дело. Ты сама на это согласилась, пошла. Для чего? Ты понимала, что если ты поддашься, то получишь какие-то блага, продвижение и так далее. Понятно, что тебе противно и не хочется. Всё, ты стала звездой — молчи. А то через 15 лет вспомнила, что тебя кто-то к этому принуждал. Это не харассмент, это проституция», — высказалась Буланова.Певица также призналась, что в 90-х к ней действительно подкатывали авторитетные и влиятельные мужчины, но она всегда отказывала.
«Для меня достоинство важнее, чем карьера», — заявила певица.
Про долги мужа на 13 миллионов рублей: «Мы выдержали»Татьяна прокомментировала ситуацию с крупной финансовой проблемой её супруга Валерия Руднева, который оказался поручителем по кредиту на 13 миллионов рублей. По словам певицы, всё произошло из-за нечестного партнёра, который взял деньги и исчез.
«Это его партнёр взял кредит на 13 миллионов, Валера поручился, и потом благополучно все это тот человек похитил, и за поручительство сейчас он отвечает», — рассказала Татьяна.Буланова добавила, что в пандемию, когда у неё не было концертов, семья жила на деньги Валерия. И хотя были тяжёлые времена, они всё пережили.
«Я говорю: "Ничего, когда ты станешь потом олигархом, ты мне всё это компенсируешь"», — поделилась певица.
Скромная, честная и ироничная — Татьяна Буланова в 2025 году стала не просто ностальгической звездой 90-х, а настоящим голосом нового времени. Пока одни стремятся к хайпу любой ценой, она остаётся собой — с уважением к публике, юмором к себе и чёткой позицией по острым вопросам.