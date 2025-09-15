Татьяна Буланова раскритиковала звезд с «короной»

15 сентября 2025, 13:47

Буланова осудила знаменитостей, демонстрирующих пренебрежение к обычным людям

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова рассказала Ксении Собчак о поведении некоторых коллег по шоу-бизнесу, которых, по её словам, отличает показной пафос и пренебрежение к окружающим. Артистка не скрывает: подобное поведение вызывает у неё недоумение.





По мнению Булановой, многие знаменитости ведут себя высокомерно лишь потому, что пытаются скрыть внутреннюю неуверенность и пустоту. Пафос, считает она, становится своего рода защитной маской.





«Почему я ставлю себя выше тех людей, которые сидят в очереди. Кто я такая?» — отметила певица.