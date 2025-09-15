Татьяна Буланова раскритиковала звезд с «короной»
Буланова осудила знаменитостей, демонстрирующих пренебрежение к обычным людям
Татьяна Буланова рассказала Ксении Собчак о поведении некоторых коллег по шоу-бизнесу, которых, по её словам, отличает показной пафос и пренебрежение к окружающим. Артистка не скрывает: подобное поведение вызывает у неё недоумение.
По мнению Булановой, многие знаменитости ведут себя высокомерно лишь потому, что пытаются скрыть внутреннюю неуверенность и пустоту. Пафос, считает она, становится своего рода защитной маской.
«Почему я ставлю себя выше тех людей, которые сидят в очереди. Кто я такая?» — отметила певица.Буланова подчеркнула, что всегда старается оставаться простой и искренней — как на сцене, так и в жизни. По её словам, настоящий артист не должен терять связь с людьми, ведь именно зрители делают его популярным.