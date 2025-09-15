Татьяна Буланова рассказала о деньгах в семейной жизни с Валерием Рудневым
Личная жизнь Татьяны Булановой снова оказалась в центре внимания — особенно после её брака с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет. В недавнем интервью Ксении Собчак артистка откровенно рассказала о финансовой стороне их отношений.
По словам Булановой, в их семье всегда царит уважение и поддержка, несмотря на разницу в возрасте. Она с теплотой отзывается о муже, подчёркивая его достижения и предпринимательский успех. В частности, певица упомянула, что в качестве свадебного подарка Руднев преподнёс ей ресторан, оценённый примерно в 50 миллионов рублей.
Однако, как призналась Татьяна, не всегда всё было гладко. В определённый период именно она обеспечивала семью.
«За эти годы сильного успеха не было, но были падения. Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала», — поделилась певица.Она добавила, что воспринимала это спокойно и с пониманием. Сейчас, по словам Булановой, её супруг успешно развивает бизнес, и она рада, что когда-то смогла его поддержать.