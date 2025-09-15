Татьяна Буланова высказалась о домогательствах и компромиссах ради карьеры

15 сентября 2025, 15:15

Татьяна Буланова призналась, что в начале пути отказывала влиятельным мужчинам

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова в интервью Ксении Собчак откровенно рассказала о том, как в начале своей карьеры ей приходилось сталкиваться с попытками давления со стороны влиятельных мужчин. По словам артистки, она всегда выбирала путь собственного труда и принципиально не шла на компромиссы с совестью.





Певица подчеркнула, что для неё достоинство всегда стояло выше возможных карьерных выгод, поэтому она сознательно отказывала тем, кто предлагал нечто, нарушающее её внутренние границы.





«Ты поддалась, значит, ты получишь какие-то блага, продвижение, повышение и так далее. Все, ты стала звездой — молчи. Это не харассмент, это действительно проституция», — сказала Буланова.