Татьяна Буланова высказалась о домогательствах и компромиссах ради карьеры
Татьяна Буланова призналась, что в начале пути отказывала влиятельным мужчинам
Татьяна Буланова в интервью Ксении Собчак откровенно рассказала о том, как в начале своей карьеры ей приходилось сталкиваться с попытками давления со стороны влиятельных мужчин. По словам артистки, она всегда выбирала путь собственного труда и принципиально не шла на компромиссы с совестью.
Певица подчеркнула, что для неё достоинство всегда стояло выше возможных карьерных выгод, поэтому она сознательно отказывала тем, кто предлагал нечто, нарушающее её внутренние границы.
«Ты поддалась, значит, ты получишь какие-то блага, продвижение, повышение и так далее. Все, ты стала звездой — молчи. Это не харассмент, это действительно проституция», — сказала Буланова.Также она уточнила, что считает такие истории больше похожими на форму проституции, а не на насилие.
Она также вспомнила 90-е, когда подобные предложения были не редкостью, и добавила, что у любого человека всегда есть возможность сказать «нет».