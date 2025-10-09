«Меня не любили»: Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака. Измены, наркотики или что на этот раз разрушило их семью
После 13 лет брака, которые не раз сотрясали скандалы, пара российской шоу-бизнес-элиты — блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Умар Джабраилов) — приняли решение о разводе. Согласно данным Mash, инициатором стала Оксана, она официально подала заявление о расторжении брака и уже оплатила госпошлину. Что произошло в знаменитой семье, расскажет «Радио 1».
Оксана Самойлова и Джиган разводятся: что известноБрак Самойловой и Джигана, заключенный в 2012 году, никогда не был безоблачной сказкой. Пара уже пережила несколько серьезных кризисов и громких расставаний. Наиболее известный скандал разразился в 2018 году. Тогда в СМИ появилась информация о романе Джигана на стороне, которую он впоследствии подтвердил, принеся публичные извинения жене. Несмотря на измену, Оксана простила мужа, и семья сохранилась.
Однако, судя по всему, старые раны дали о себе знать. В последние месяцы Самойлова все чаще намекала на проблемы в личной жизни. При этом в Сети уже усомнились в реальном намерении пары развестись — допускают, что это прогрев. Пара планировала запустить семейное реалити-шоу.
Самойлова заявила о проблемах в отношенияхБлогерша косвенно подтвердила слухи о разводе, опубликовав в своем Instagram* эмоциональный пост, в котором говорилось о глубокой усталости и одиночестве.
«Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — это пронзительное признание многие подписчики расценили как прямой намек на кризис в отношениях с Джиганом.Перед этим Самойлова почти на месяц пропала из соцсетей, что для столь публичной персоны стало еще одним тревожным сигналом. Позже она появилась на Неделе моды в Милане, где ее особенно поразила одна бытовая сцена. Оксана показала фото двух мужчин, которые спокойно сидели в кафе с колясками, пока их жены были заняты.
«Меня сильно зацепило увиденное, поскольку не видела такой идиллии в своей семье», — с грустью отметила блогерша.
Дети Джигана и Оксаны СамойловойНесмотря на разлад, главным совместным проектом пары остаются их дети: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид. В недавних интервью Оксана признавалась, что мечтает еще об одной дочери, но отмечала, что старшая дочь Ариела, которая сильно привязана к матери, очень переживает из-за этой перспективы. Самойлова всегда подчеркивала, как важно для нее не потерять эмоциональную связь с подрастающей дочерью и выстроить с ней доверительные отношения.
Теперь, с началом официальной процедуры развода, именно благополучие детей и их совместное воспитание, вероятно, станут для Самойловой и Джигана главным приоритетом.