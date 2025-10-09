09 октября 2025, 17:00

Супруги Оксана Самойлова и Джиган (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После 13 лет брака, которые не раз сотрясали скандалы, пара российской шоу-бизнес-элиты — блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Умар Джабраилов) — приняли решение о разводе. Согласно данным Mash, инициатором стала Оксана, она официально подала заявление о расторжении брака и уже оплатила госпошлину. Что произошло в знаменитой семье, расскажет «Радио 1».





Оксана Самойлова и Джиган разводятся: что известно

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Самойлова заявила о проблемах в отношениях

«Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — это пронзительное признание многие подписчики расценили как прямой намек на кризис в отношениях с Джиганом.

«Меня сильно зацепило увиденное, поскольку не видела такой идиллии в своей семье», — с грустью отметила блогерша.

Джиган (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)



Дети Джигана и Оксаны Самойловой