Оксана Самойлова шокировала откровением о жизни «без права на слабость»
Эмоциональный пост Оксаны Самойловой вызвал вопросы о её отношениях с Джиганом
Известный блогер Оксана Самойлова высказалась в своём блоге о личных переживаниях. Она опубликовала эмоциональный пост, в котором заявила, что чувствует усталость от необходимости всегда быть сильной.
Самойлова сопроводила сообщение видеороликом. На кадрах она сначала лежит на коленях у матери, а затем позирует для фотографий. Запись звучит под грустную музыку. В тексте супруга рэпера Джигана написала, что у неё не было права на слабость.
«Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна всё контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — загадочно написала она.Оксана не стала раскрывать детали ситуации, которая вызвала такие мысли. Ранее поклонники заметили признаки возможных изменений в отношениях пары.