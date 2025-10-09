Оксана Самойлова шокировала откровением о жизни «без права на слабость»

09 октября 2025, 14:24

Эмоциональный пост Оксаны Самойловой вызвал вопросы о её отношениях с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Известный блогер Оксана Самойлова высказалась в своём блоге о личных переживаниях. Она опубликовала эмоциональный пост, в котором заявила, что чувствует усталость от необходимости всегда быть сильной.





Самойлова сопроводила сообщение видеороликом. На кадрах она сначала лежит на коленях у матери, а затем позирует для фотографий. Запись звучит под грустную музыку. В тексте супруга рэпера Джигана написала, что у неё не было права на слабость.

«Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна всё контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — загадочно написала она.

