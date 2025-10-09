Тур Мейби Бейби под угрозой из-за попадания в «чёрный список»

09 октября 2025, 16:02

Мейби Бейби внесли в список нежелательных артистов

Виктория Лысюк (Фото: Telegram @asskorbinka)

Крупный концертный тур исполнительницы Мейби Бейби (настоящее имя Виктория Лысюк) может не состояться. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.