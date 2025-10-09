Тур Мейби Бейби под угрозой из-за попадания в «чёрный список»
Крупный концертный тур исполнительницы Мейби Бейби (настоящее имя Виктория Лысюк) может не состояться. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Гастроли должны начаться 2 ноября с выступления в Москве и включить 32 выступления за два месяца. Теперь его судьба под вопросом. Лысюк включили в список нежелательных в России артистов. Этот документ регулярно обновляют и рассылают в государственные учреждения и организации, связанные с культурой.
Предварительная причина — пропаганда ЛГБТ* в песнях и отрицательное воздействие на молодёжь. Такое решение влечёт запрет на выступления артиста на городских фестивалях, концертах и крупных мероприятиях.
Представители концертных площадок в первых 10 городах заявили, что не получали уведомлений о запрете и ещё не отменяют концерты. Они ждут указаний от местных властей. Сама Мейби Бейби и её команда не комментируют ситуацию.
