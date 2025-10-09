Достижения.рф

Легенда шансона Ефрем Амирамов попал в реанимацию с сепсисом

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Известный исполнитель хита «Молодая» и легенда шансона Ефрем Амирамов госпитализирован в Нальчике с сепсисом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Сейчас артист находится в реанимационном отделении, где ему установили специальные дренажные трубки для откачивания жидкости из ран и тканей. Представитель артиста подтвердил информацию и добавил, что ситуация очень серьёзная. Родные и друзья молятся за здоровье музыканта.

Напомним, в 2022 году Ефрем Григорьевич перенёс два инфаркта и инсульт, после чего его сестра увезла его на реабилитацию в Израиль. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист иногда приезжал с женой в Нальчик для небольших выступлений. Три недели назад он дал долгожданный концерт в родном городе после продолжительной паузы.

Иван Мусатов

