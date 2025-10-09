Легенда шансона Ефрем Амирамов попал в реанимацию с сепсисом

09 октября 2025, 13:51

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Известный исполнитель хита «Молодая» и легенда шансона Ефрем Амирамов госпитализирован в Нальчике с сепсисом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.