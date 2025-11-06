«Меня травили и судили по внешности»: Альбина Кабалина рассказала о Бузовой после ухода из шоу «Звезды в джунглях»

06 ноября 2025, 13:12

Альбина Кабалина: Бузова поддержала меня на шоу «Звезды в джунглях»

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актриса Альбина Кабалина шокировала откровением о травле за кадром шоу «Звёзды в джунглях. Карибский сезон». В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» звезда сериалов «Букины» и «Реальные пацаны» впервые подробно рассказала, с каким давлением ей пришлось столкнуться. Неожиданной поддержкой для Альбины стала Ольга Бузова, с которой ранее были напряжённые отношения.





По словам Кабалиной, их знакомство с Бузовой состоялось ещё несколько лет назад.

«Мы с Олей Бузовой пересекались на шоу у Собчак в 17-м, 18-м годах, когда она искала себе напарницу. Тогда осталось неоднозначное впечатление от Оли, потому что она меня не поняла. Но зато в шоу «Звёзды в джунглях» мы стали общаться», — рассказала актриса.

Альбина Кабалина (Фото: Радио 1)

«Когда мы были на пресс-показе «Звёзд в джунглях», Олечка меня очень сильно поддержала. Показывали серии, где был мой первый конфликт и истерики. Она при всех встала, публично обняла меня, и сказала: "Я тебе верю". Я думаю, она почувствовала, что я проходила в этот момент, — меня травили, откровенно издевались, где-то судили по внешности», — поделилась Кабалина.

«Мне было очень приятно и неловко, потому что она сейчас, конечно, звезда номер один после Марго», — с улыбкой заключила актриса.