Звезда сериала «Кадетство» отпраздновала 50-летие в красном мини-платье и короне

06 ноября 2025, 11:31

Елена Захарова отметила 50-летие и рассказала о принятии себя

Елена Захарова (Фото: Instagram* @lenazaharova57)

Актриса Елена Захарова отпраздновала свой юбилей — 50 лет. Торжество прошло в кругу друзей и коллег. Фотографии с праздника актриса опубликовала в личном блоге.





Знаменитость, которую широко публика узнала после сериала «Кадетство», появилась на празднике в ярком красном мини-платье. Модель наряда включала глубокий вырез. Захарова надела в этот вечер корону, что завершило её праздничный образ.

«Немного хроники с дня рождения. Я так сильно волновалась, но получился прекрасный праздник», — подписала Елена кадры.