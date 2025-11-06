Звезда сериала «Кадетство» отпраздновала 50-летие в красном мини-платье и короне
Елена Захарова отметила 50-летие и рассказала о принятии себя
Актриса Елена Захарова отпраздновала свой юбилей — 50 лет. Торжество прошло в кругу друзей и коллег. Фотографии с праздника актриса опубликовала в личном блоге.
Знаменитость, которую широко публика узнала после сериала «Кадетство», появилась на празднике в ярком красном мини-платье. Модель наряда включала глубокий вырез. Захарова надела в этот вечер корону, что завершило её праздничный образ.
«Немного хроники с дня рождения. Я так сильно волновалась, но получился прекрасный праздник», — подписала Елена кадры.Ранее актриса рассказала, что уже несколько лет не может сбросить лишний вес. Она убрала из рациона вредную еду, но это не помогло решить проблему. При этом Захарова сказала, что не испытывает дискомфорта из-за своих форм. Она добавила, что чувствует себя счастливой и довольна тем, как она сохранила свою внешность и жизненный тонус к 50 годам.