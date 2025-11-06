Александр Гордон впервые за долгое время появился на публике с юной женой
Телеведущий Александр Гордон вместе со своей женой, 23-летней арфисткой Софией Каландадзе, посетил премьеру фильма «Ветер». Совместный выход пары в свет привлёк внимание, поскольку супруги редко появляются на публичных мероприятиях. Об этом сообщает издание «Страсти».
Гордон выбрал для вечера повседневный образ: серое худи и джинсы. Его жена София предпочла кэжуал-стиль — на ней были коричневая футболка, рубашка и джинсы. Несколько минут супруги позировали фотографам у входа в кинозал, после чего отправились на просмотр фильма. Общаться с представителями прессы и давать комментарии пара не стала.
Напомним, Александр Гордон и София Каландадзе официально оформили отношения в 2020 году. Тогда арфистке исполнилось 20 лет. Разница в возрасте между супругами составляет 38 лет. Этот брак для телеведущего стал пятым по счёту.
Ранее стало известно, что новое шоу Ксении Бородиной составит конкуренцию «Давай поженимся».
Читайте также: