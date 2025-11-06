Достижения.рф

Александр Гордон впервые за долгое время появился на публике с юной женой

Александр Гордон (Фото: кадр из телешоу «Мужское/Женское»)

Телеведущий Александр Гордон вместе со своей женой, 23-летней арфисткой Софией Каландадзе, посетил премьеру фильма «Ветер». Совместный выход пары в свет привлёк внимание, поскольку супруги редко появляются на публичных мероприятиях. Об этом сообщает издание «Страсти».



Гордон выбрал для вечера повседневный образ: серое худи и джинсы. Его жена София предпочла кэжуал-стиль — на ней были коричневая футболка, рубашка и джинсы. Несколько минут супруги позировали фотографам у входа в кинозал, после чего отправились на просмотр фильма. Общаться с представителями прессы и давать комментарии пара не стала.

Напомним, Александр Гордон и София Каландадзе официально оформили отношения в 2020 году. Тогда арфистке исполнилось 20 лет. Разница в возрасте между супругами составляет 38 лет. Этот брак для телеведущего стал пятым по счёту.

Ольга Щелокова

