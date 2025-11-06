Рэперу Icegergert предложили уйти в армию после воровского тоста на концерте

06 ноября 2025, 10:53

Рэпер Icegergert может отправиться в армию после предложения главы ФПБК

Георгий Гергерт (Фото: Telegram @iceicegergert)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил направить в армию рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт). Соответствующее заявление он разместил в своём Telegram-канале.





Поводом для такой инициативы послужил инцидент на концерте исполнителя в Москве. Бородин сообщил, что Icegergert выкрикнул лозунг движения «АУЕ*», которое власти признали экстремистским. После этого рэпер записал видео, где принёс извинения за свой поступок.

«У нас в последнее время сначала наговорят ерунды, потом понимают, что вошли не в ту дверь, и начинают ролики писать: «Извините, простите». Считаю, долг Родине нужно отдать, как все мы отдали», — заявил глава ФПБК.