Стало известно об откровенном снимке Кристины Асмус с возлюбленным в постели

Актриса Кристина Асмус показала интимный момент с возлюбленным в постели на Бали
Кристина Асмус (Фото: Instagram*/asmuskristina)

Звезда «Интернов» Кристина Асмус проводит отпуск на Бали и активно делится кадрами отдыха в личном блоге.



37-летняя актриса пока не показывает публике своего избранника, но подогревает интерес подписчиков откровенными снимками. На одном из фото из постели видно, как её обнажённые ноги переплетаются с мужскими.

Издание Super утверждает, что вычислило предполагаемого возлюбленного Асмус — вероятно, это 41-летний Валерий Махмудов. По информации журналистов, он окончил ВГИК имени С. А. Герасимова и работает кинооператором.

Также сообщается, что Махмудов участвовал в производстве популярных сериалов. У него есть ребёнок от коллеги, с которой он был в официальном браке, при этом сведений о разводе в открытых источниках нет.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

