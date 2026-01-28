Стало известно об откровенном снимке Кристины Асмус с возлюбленным в постели
Звезда «Интернов» Кристина Асмус проводит отпуск на Бали и активно делится кадрами отдыха в личном блоге.
37-летняя актриса пока не показывает публике своего избранника, но подогревает интерес подписчиков откровенными снимками. На одном из фото из постели видно, как её обнажённые ноги переплетаются с мужскими.
Издание Super утверждает, что вычислило предполагаемого возлюбленного Асмус — вероятно, это 41-летний Валерий Махмудов. По информации журналистов, он окончил ВГИК имени С. А. Герасимова и работает кинооператором.
Также сообщается, что Махмудов участвовал в производстве популярных сериалов. У него есть ребёнок от коллеги, с которой он был в официальном браке, при этом сведений о разводе в открытых источниках нет.
