«Пусть останется место для тишины»: маг Ткачёва обнародовала последнюю просьбу Ленина

28 января 2026, 02:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ко дню рождения Владимира Ленина (27 января) маг Екатерина Ткачёва заявила, что вышла на связь с духом революционного лидера и основателя СССР. Её слова цитирует Общественная Служба Новостей.





По словам эксперта, Ленин передал чёткую просьбу захоронить его тело, которое всё это время хранится в Мавзолее. Ткачёва утверждает, что дух Ленина сообщил о глубоком утомлении от постоянного внимания к его личности.



«Он просит захоронить его буквально — как символ завершения эпохи и освобождения от бесконечных взглядов, толп туристов и суеты постоянных процедур по увековечиванию его тела. Для него важны тишина и покой, которые не нарушаются ни звоном камер, ни гулом туристов, ни громкими дискуссиями о его роли в истории», — заявила Екатерина.

«Пусть останется место для тишины: простое кладбище, уважительная скромность могилы — без помпезности и витрин», — сообщила говорящая с духами.