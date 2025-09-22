22 сентября 2025, 11:43

Борис Смолкин (Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Глеб Смолкин мог легко сделать успешную карьеру в кино или театре, ведь его отец – известный актер из сериала «Моя прекрасная няня», Борис Смолкин, а старший брат Владимир работает театральным продюсером. Однако молодой человек выбрал другой путь, стремясь добиться успехов в большом спорте. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и музыкальное воспитание Поворот к фигурному катанию Спортивные достижения и сложности Возвращение на лед и новые возможности Сотрудничество с Дианой Успехи на международной арене Переезд в США и новые вызовы Чемпионство и критика Переезд в США Личная жизнь и новый этап

Ранние годы и музыкальное воспитание

Поворот к фигурному катанию

Фото: iStock/undefined undefined



Спортивные достижения и сложности

Возвращение на лед и новые возможности

Этери Тутберидзе (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)



Сотрудничество с Дианой

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)



Успехи на международной арене

Переезд в США и новые вызовы

Чемпионство и критика

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)



Переезд в США

Личная жизнь и новый этап