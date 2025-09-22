«Мы блатные»: побег в Канаду, игра в «Локомотиве» и тайная свадьба. Жизнь сына Смолкина с дочкой Тутберидзе после отъезда из РФ
Глеб Смолкин мог легко сделать успешную карьеру в кино или театре, ведь его отец – известный актер из сериала «Моя прекрасная няня», Борис Смолкин, а старший брат Владимир работает театральным продюсером. Однако молодой человек выбрал другой путь, стремясь добиться успехов в большом спорте. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и музыкальное воспитаниеГлеб Смолкин родился в Санкт-Петербурге в 1999 году. Мама мальчика мечтала, чтобы сын научился играть на музыкальных инструментах, и отдала его в музыкальную школу. Отец также поддержал эту идею, однако сам Глеб хотел заниматься фехтованием.
Поворот к фигурному катаниюНесмотря на ранние увлечения, родители предложили Глебу попробовать фигурное катание, и его мечты о единоборствах отошли на второй план. Он приступил к тренировкам на льду в шесть лет и быстро проявил себя. К девяти годам Смолкин уже был одним из лидеров секции и дебютировал на первенстве России для младшего возраста. Спустя три года Глеб стал кандидатом в мастера спорта.
Спортивные достижения и сложностиЕжедневные тренировки требовали от парня значительных усилий, что негативно сказывалось на учебе. Тем не менее, его упорство приносило плоды: он регулярно занимал призовые места на турнирах, но мечта о высшей ступени пьедестала оставалась недостижимой. В 15 лет Глеб принял решение бросить фигурное катание и ушел в футбол, став игроком петербургского «Локомотива». Однако спустя год он понял, что скучает по льду.
Возвращение на лед и новые возможностиВернуться в фигурное катание оказалось сложнее, чем он думал, так как из-за упущенного времени нагнать соперников стало невозможно. В итоге ему предложили перейти в танцы на льду, что стало логичным шагом в его карьере. Глеб переехал в Москву для тренировок. В 2018 году молодой человек согласился стать партнером Дианы Дэвис, дочери известного тренера Этери Тутберидзе.
Сотрудничество с ДианойДиана Дэвис свою карьеру начинала как одиночница. Она родилась с частичной потерей слуха, что сделало ее стеснительной. Глеб и Диана нашли общий язык с первого дня сотрудничества, несмотря на разницу в возрасте. Их дебют на Открытом первенстве Москвы среди юниоров в 2018 году завершился третьим местом.
Успехи на международной аренеПосле успешного дебюта пара приняла участие в международных турнирах, включая российско-китайские молодежные игры и Tallinn Trophy в Эстонии. В сезоне 2018/2019 они участвовали в финале Кубка России, где заняли второе место, уступив Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано всего 0,18 балла. Этот результат вызвал большой резонанс среди поклонников фигурного катания.
Переезд в США и новые вызовыПереезд в США для тренировок с Игорем Шпильбандом также не обошелся без трудностей. Глеба и Диану обвиняли в предательстве Родины, хотя они продолжали выступать за российскую сборную. Благодаря Этери Тутберидзе адаптация в Америке прошла относительно гладко. Однако у Глеба возникали проблемы с передвижением между странами из-за оформления Грин-карты.
Чемпионство и критикаНесмотря на все трудности, Глеб и Диана стали чемпионами среди юниоров в Кубке России в 2021 году. Хотя победа была заслуженной, многие начали называть их «блатными». Однажды Глеб не выдержал и заявил: «Да, мы блатные».
Переезд в СШАФигуристы продолжали жить в Америке и тренироваться в привычном режиме. Однако обстоятельства вынудили их отказаться от участия в российских соревнованиях из-за проблем с документами, а международные турниры стали недоступны из-за их российского гражданства.
Личная жизнь и новый этапНесмотря на то что Глеб и Диана публично заявляли, что между ними лишь дружба, их романтические отношения развивались на протяжении нескольких лет. В результате пара решила узаконить свои чувства, сыграв свадьбу в США. Событие прошло скромно и без пышных торжеств, так как родственники и друзья не смогли прилететь на церемонию.
В июне 2023 года стало официально известно, что Глеб и Диана решили продолжать свою карьеру за грузинскую сборную. Год назад фигуристы переехали в Канаду. Они начали тренировки в Ice Academy of Montreal — одной из самых известных академий фигурного катания в мире. Здесь работают одни из лучших тренеров и спортсменов, что дает им возможность совершенствовать свои навыки и готовиться к новым соревнованиям.