Измены Левитина, смерть Гафта и скандал с Домогаровым: Звезде драмы «А зори здесь тихие» Ольге Остроумовой 78 лет
Ольга Остроумова — имя, которое стало символом целой эпохи в советском и кинематографе. Её героини — от юной школьницы в «Доживём до понедельника» до трагической Василисы в «Василии и Василисе» — навсегда остались в сердцах зрителей. Её жизнь напоминает сценарий фильма с яркими взлётами, болезненными падениями и удивительной силой духа. О пути актрисы от провинциальной девочки до народной артистки России, её культовых ролях и личных трагедиях читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Ольга Михайловна Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в небольшом городке Бугуруслан (Оренбургская область) в семье учителя физики и домохозяйки. Её детство прошло в атмосфере тепла и семейной гармонии. Дом находился рядом с церковью, где служил её дед — священник, как и многие мужчины в их роду.
С ранних лет Ольга мечтала о сцене. В 10 лет она попала на спектакль, где играла подруга матери, и это определило её судьбу. После школы, в 1966 году, она отправилась покорять Москву. Родители, хотя и переживали, поддержали дочь: напекли пирожков на дорогу и купили билет. В ГИТИС она поступила с первого раза, несмотря на первоначальные неудачи на прослушиваниях.
Работа в кино
Ольга Остроумова дебютировала в кино в 1968 году в фильме Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника», где сыграла школьницу Риту Черкасову. Эта роль сразу сделала её знаменитой. Но настоящая народная любовь пришла к ней после роли Жени Комельковой в военной драме «А зори здесь тихие». Удивительно, но изначально Ольга не планировала участвовать в этом проекте. Однако её уговорил однокурсник Андрей Мартынов, исполнитель роли Васкова.
Сейчас фильмография Ольги Михайловны насчитывает более 95 работ, в число которых входят картины «Любовь земная», «Судьба», «Гараж», «Мелочи жизни», «Сестра моя Люся», «Очарованный странник», «Бедная Настя», «Капитанские дети», «Одна ночь любви» и «Адмиралъ».
Театральная карьера актрисы также была насыщенной. После ГИТИСа она работала в Московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, а с 1983 года служит в Театре имени Моссовета. Среди её театральных работ — роли в постановках «Мадам Бовари», «Вишнёвый сад», «Белая гвардия» и многих других.
Личная жизнь Ольги Остроумовой
Первый раз Ольга вышла замуж во время учёбы в ГИТИСе за своего сокурсника Бориса Аннабердыева. Этот брак был скорее попыткой соответствовать ожиданиям общества, чем настоящей любовью. После окончания вуза Бориса отправили работать в Ашхабад, а Ольга осталась в Москве. Через два месяца она осознала, что не скучает без мужа, а затем в её жизни появился другой мужчина. Брак распался спустя три года, и Ольга, не скрывая новой связи, сама предложила развод.
Михаил Левитин, театральный режиссёр, стал главной любовью и главной трагедией в жизни Остроумовой. Их отношения начались стремительно: Левитин, увидев Ольгу на репетиции, был очарован её красотой и силой. Он передал ей записку с предложением о встрече, после чего они вместе уехали в Ленинград. Однако Левитин был женат и не спешил разводиться. Ольга четыре года жила в неопределённости, снимая квартиры и чувствуя себя «падшей женщиной».
Их брак официально оформили в 1973 году. У пары родились двое детей — Ольга (1975) и Михаил (1983). Остроумова полностью посвятила себя семье: она отошла от активной работы в театре и кино, создавая уют для мужа. Однако за внешним благополучием скрывалась жестокая правда: Левитин систематически изменял жене, прикрываясь «творческими поездками» и «ночными репетициями». Ольга долго закрывала глаза на измены, но когда правда открылась, она восприняла это как предательство. В 1993 году она подала на развод. Левитин оправдывал своё поведение «падкостью до женщин», сравнивая это с алкогольной зависимостью.
Спасением для Ольги после болезненного развода стал Валентин Гафт. Они познакомились ещё на съёмках «Гаража» в 1979 году, но тогда оба были несвободны. Их судьбы пересеклись вновь спустя 15 лет на корпоративе. Ольга, оставшаяся одна с двумя детьми и без денег, была на грани отчаяния. Гафт, тоже переживший несколько неудачных браков, нашёл в ней родственную душу.
Их отношения развивались медленно: Гафт сомневался из-за разницы в возрасте (12 лет) и боялся, что не сможет стать хорошим отцом для её детей. Решающую роль сыграл совет друга, актёра Игоря Кваши, который сказал Гафту: «Тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься». В 1996 году они поженились в больничной палате — Гафт перенёс инфаркт незадолго до свадьбы. Этот брак продлился 24 года, до смерти Гафта в 2020 году. Ольга называла его своей опорой, а он говорил, что она — «святой человек», который сделал его лучше.
Как сейчас живет актриса
После смерти Валентина Гафта в 2020 году Ольга Остроумова продолжила жить активной творческой жизнью, хоть и нередко вспоминала, как сильно скучает по своему ушедшему супругу. Она служит в Театре имени Моссовета, играя в спектаклях «Дядя Ваня», «Восемь любящих женщин», «Тартюф» и «Соло для часов с боем». Несмотря на возраст, она полна энергии и редко жалуется на усталость.
В 2024 году Ольга оказалась в центре скандала, связанного с уходом Александра Домогарова из Театра имени Моссовета. Домогаров объяснил уход конфликтом с руководством, но Остроумова публично предположила, что он сам хотел стать худруком. Это вызвало обиду со стороны Домогарова, и они перестали общаться. Ольга категорически отрицала свою вину, заявив: «Я просто сказала то, что думала».
Сейчас актриса живет довольно скромно. Она предпочитает проводить время на даче, где ухаживает за яблонями и вишнями. «Отдых же — это перемена занятия», — говорит она. Ольга избегает пластики и сложных косметических процедур, ограничиваясь простым уходом за кожей.
Главная радость в её жизни — внуки. Она часто видится с ними, а на юбилеях и праздниках вся семья собирается вместе. В 2022 году на её 75-летии дети и внуки устроили трогательное поздравление на сцене театра.