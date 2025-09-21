21 сентября 2025, 18:03

Ольга Остроумова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Ольга Остроумова — имя, которое стало символом целой эпохи в советском и кинематографе. Её героини — от юной школьницы в «Доживём до понедельника» до трагической Василисы в «Василии и Василисе» — навсегда остались в сердцах зрителей. Её жизнь напоминает сценарий фильма с яркими взлётами, болезненными падениями и удивительной силой духа. О пути актрисы от провинциальной девочки до народной артистки России, её культовых ролях и личных трагедиях читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь Ольги Остроумовой Как сейчас живет актриса



Ранние годы

Работа в кино

Ольга Остроумова (Фото: скриншот т/п «Однажды» ТК НТВ)



Личная жизнь Ольги Остроумовой

Ольга Остроумова и Валентин Гафт (Фото: скриншот т/п «Однажды» ТК НТВ)



Как сейчас живет актриса