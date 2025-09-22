Максим Фадеев раскритиковал номер SHAMAN на «Интервидении»

22 сентября 2025, 09:31

«Интервидении» (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Известный продюсер Максим Фадеев высказал свое мнение о выступлении артиста SHAMAN на конкурсе «Интервидение».





В своем Telegram-канале он заметил, что номер был слишком сложным с вокальной точки зрения. Артисту пришлось выполнять физически непростые элементы, такие как бег и спуски, что отвлекало от исполнения песни.



Фадеев указал на «метрическое несовпадение фонограммы и вокала». По его словам, из-за физической нагрузки SHAMAN не смог исполнить ключевую ноту в кульминации. Продюсер считает, что для такого выступления лучше выбрать более простой формат.





«Моё видение номера изначально было простым и, как мне кажется, верным: артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка делала бы своё дело», — написал он.