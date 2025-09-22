Максим Фадеев раскритиковал номер SHAMAN на «Интервидении»
Известный продюсер Максим Фадеев высказал свое мнение о выступлении артиста SHAMAN на конкурсе «Интервидение».
В своем Telegram-канале он заметил, что номер был слишком сложным с вокальной точки зрения. Артисту пришлось выполнять физически непростые элементы, такие как бег и спуски, что отвлекало от исполнения песни.
Фадеев указал на «метрическое несовпадение фонограммы и вокала». По его словам, из-за физической нагрузки SHAMAN не смог исполнить ключевую ноту в кульминации. Продюсер считает, что для такого выступления лучше выбрать более простой формат.
«Моё видение номера изначально было простым и, как мне кажется, верным: артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка делала бы своё дело», — написал он.
Максим подчеркнул, что создание большого шоу требует не только идеи, но и вкуса. Режиссёры, ориентируясь на фонограмму, забывают, что на сцене выступает живой человек. Фадеев призвал к более внимательному подходу к постановкам на конкурсах.
20 сентября 2025 года в столичном стадионе Live Арена завершилось международное музыкальное состязание «Интервидение». В мероприятии приняли участие представители стран, в основном из БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.