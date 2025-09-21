«Лапочка!»: Ольга Бузова прониклась симпатией к победителю «Интервидения»

21 сентября 2025, 19:11

Ольга Бузова назвала победителя «Интервидения» Дык Фука «лапочкой»

Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

Ольга Бузова высказалась о вьетнамском певце Дык Фуке, занявшем первую строчку на «Интервидении». В своем Telegram-канале артистка записала видеообращение на фоне экрана с трансляцией мероприятия.





Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что не видела выступления молодого человека, но это не помешало ей поздравить его с победой.

«С победой! Что-то я пропустила, видимо, это выступление, хотя смотрела все внимательно. В любом случае, победителей никогда не судят. Поздравляем, лапочка!» — написала она.