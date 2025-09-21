«Лапочка!»: Ольга Бузова прониклась симпатией к победителю «Интервидения»
Ольга Бузова назвала победителя «Интервидения» Дык Фука «лапочкой»
Ольга Бузова высказалась о вьетнамском певце Дык Фуке, занявшем первую строчку на «Интервидении». В своем Telegram-канале артистка записала видеообращение на фоне экрана с трансляцией мероприятия.
Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что не видела выступления молодого человека, но это не помешало ей поздравить его с победой.
«С победой! Что-то я пропустила, видимо, это выступление, хотя смотрела все внимательно. В любом случае, победителей никогда не судят. Поздравляем, лапочка!» — написала она.Ранее певица выразила мнение о поступке SHAMAN, который попросил членов жюри не оценивать его, так как «Россия уже победила».