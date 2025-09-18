18 сентября 2025, 16:49

Карен Аванесян (фото: Instagram* / karenavanesyan_official)

Карена Аванесяна хорошо знают российские зрители, особенно поклонники юмористических передач. Артист прославился как актер Московского театра эстрады «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Его визитной карточкой стал монолог «Разрешение на работу» — история приезжего в Москву, которая принесла ему широкую популярность. 18 сентября ему исполняется 68 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и юность Карена Аванесяна Карьера на эстраде и телевидении Личная жизнь Карена Аванесяна Семья, здоровье и поддержка супруги Карен Аванесян сегодня

Детство и юность Карена Аванесяна

Карьера на эстраде и телевидении

Карен Аванесян (фото: Instagram* / karenavanesyan_official)



«Украли жениха»;

«Мерзавец»;

«Курортный роман»;

«Оперативный псевдоним»;

«Импотент»;

«Новый Одеон»;

«Ультиматум»;

«Чары»;

«Семь раз отмерь»;

«Жизнь — поле для охоты».



Личная жизнь Карена Аванесяна

«Я влюбился в Нонну почти сразу, а добивался ее долго. Перед тем, как сделать предложение, попросил Нонну познакомить меня с ее семьей. Мы поехали к ним в гости. Тут я увидел, насколько у них теплая атмосфера в доме. Все друг друга любят, даже соседи Нонну обожают. Мне так не хватало этого простого домашнего тепла», — рассказывал Аванесян.

Семья, здоровье и поддержка супруги

«Врачи сказали, что мы можем потерять Нонну. Мы очень хотели ребенка, но решили не рисковать. Недавно я болел панкреатитом, из больницы не выходил, был в пограничном состоянии. Тогда-то я понял, что являюсь счастливым человеком. У меня есть дети, внук, я без них не смогу», — рассказывал пародист в 2019 году.

«Она не оставляла меня ни на минуту. Даже в реанимацию пробилась, хотя врачи и запрещали. Именно тогда я понял, что Нонна значит в моей жизни», — делился артист.

Карен Аванесян с супругой (фото: Instagram* / karenavanesyan_official)





Карен Аванесян сегодня