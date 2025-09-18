«Мы можем потерять Нонну»: много бывших и проблемы со здоровьем. Звезде «Аншлага» Карену Аванесяну 68 лет, как артист живет сегодня
Карена Аванесяна хорошо знают российские зрители, особенно поклонники юмористических передач. Артист прославился как актер Московского театра эстрады «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Его визитной карточкой стал монолог «Разрешение на работу» — история приезжего в Москву, которая принесла ему широкую популярность. 18 сентября ему исполняется 68 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Карена АванесянаКарен Гарегинович Аванесян родился 18 сентября 1957 года в Баку. С ранних лет мальчик мечтал стать клоуном и смешить людей, хотя его отец видел сына художником. В школе будущего артиста прозвали «Карлуша» — это прозвище закрепилось за ним надолго.
В 6-м классе он впервые вышел на театральную сцену, став участником детской студии. Его дебютной ролью стала роль Чудовища в постановке по мотивам сказки В. Коростылева «Пиф-Паф». В это же время Карен увлекся пародиями — он изображал друзей, учителей и соседей. Однажды он пародировал директора школы и сумел разогнать драку между мальчишками.
Даже во время службы в армии Аванесян не расставался с юмором: развлекал сослуживцев пародиями и сценками. Так, копируя командира части по телефону, он выбивал себе лучший обед на кухне. После демобилизации он поступил в Бакинский институт искусств на режиссерский факультет, который успешно окончил в 1985 году.
Карьера на эстраде и телевиденииВ 1987 году Карен Аванесян стал дипломантом VIII Всесоюзного конкурса артистов эстрады и перебрался в Москву. Здесь он начал работать конферансье на концертах звезд российской эстрады — среди них Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Маша Распутина. Артист с восточным акцентом быстро завоевал любовь публики.
С конца 1990-х годов Аванесян стал постоянным участником юмористических передач: «Аншлаг», «Блеф-клуб», «Смехопанорама», «Шоу-досье», «Устами младенца», «Шут с нами», «Ах, анекдот, анекдот…».
Кроме телевизионных проектов, он снялся и в кино. В фильмографии юмориста:
- «Украли жениха»;
- «Мерзавец»;
- «Курортный роман»;
- «Оперативный псевдоним»;
- «Импотент»;
- «Новый Одеон»;
- «Ультиматум»;
- «Чары»;
- «Семь раз отмерь»;
- «Жизнь — поле для охоты».
Личная жизнь Карена АванесянаКарен Аванесян женился в 2010 году. Его избранницей стала Нонна, с которой он познакомился в салоне красоты. Долгое время артист добивался ее расположения. А имена бывших пародист не раскрывал, однако признавался, что их было немало.
«Я влюбился в Нонну почти сразу, а добивался ее долго. Перед тем, как сделать предложение, попросил Нонну познакомить меня с ее семьей. Мы поехали к ним в гости. Тут я увидел, насколько у них теплая атмосфера в доме. Все друг друга любят, даже соседи Нонну обожают. Мне так не хватало этого простого домашнего тепла», — рассказывал Аванесян.Юморист неоднократно признавался, что с супругой они живут душа в душу, а их ссоры редко длятся больше нескольких минут. Нонна сопровождает мужа на гастролях и заботится о его здоровье. Так, во время сердечного приступа и последующей госпитализации именно она находилась рядом.
Семья, здоровье и поддержка супругиКарен Аванесян редко делился подробностями личной жизни, но с радостью показывал фотографии с внуком Марселем. Поклонники догадывались, что мальчик — сын одного из наследников Нонны, однако долгое время не понимали, почему у супругов не появилось общих детей.
«Врачи сказали, что мы можем потерять Нонну. Мы очень хотели ребенка, но решили не рисковать. Недавно я болел панкреатитом, из больницы не выходил, был в пограничном состоянии. Тогда-то я понял, что являюсь счастливым человеком. У меня есть дети, внук, я без них не смогу», — рассказывал пародист в 2019 году.Здоровье не раз подводило и самого юмориста. В 2012 году, во время съёмок юбилейной передачи Евгения Петросяна «50 лет на эстраде», Аванесян отработал две тяжёлые смены подряд и перенёс инфаркт. Его срочно доставили в больницу имени Бакулева, где врачи установили стент. Артист признаётся: спасти его помогли не только медики, но и преданная жена.
«Она не оставляла меня ни на минуту. Даже в реанимацию пробилась, хотя врачи и запрещали. Именно тогда я понял, что Нонна значит в моей жизни», — делился артист.С тех пор Аванесян тщательно следит за здоровьем: придерживается правильного питания, много гуляет и регулярно проходит обследования. Но главным своим ангелом-хранителем юморист по-прежнему называет супругу.